Cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia cuando muera; esta es la decisión de la familia del actor

En una decisión tomada de forma unánime y llena de generosidad, la familia de Bruce Willis confirmó que el cerebro del icónico actor será donado a la investigación científica posterior a su fallecimiento. La decisión ha sido respaldada por Emma Heming Willis, su exesposa Demi Moore y sus cinco hijas.

La medida busca ayudar a la comunidad médica a comprender a fondo la demencia frontotemporal (DFT), el desgarrador trastorno neurodegenerativo que obligó al intérprete de ‘Duro de Matar' a retirarse definitivamente de la actuación en 2022. La decisión pretende convertir la batalla personal de la celebridad en un avance concreto para la medicina.

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Este plan ha sido descrito por su familia como: “emocionalmente difícil pero científicamente necesaria”. Para finalizar; los allegados del actor han reiterado que el objetivo principal es facilitar respuestas a miles de pacientes que enfrentan el mismo diagnóstico en el mundo, esperando obtener avances en la investigación del padecimiento.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

La demencia frontotemporal que padece Bruce Willis es una enfermedad progresiva y actualmente incomprensible sin cura, que afecta principalmente las áreas del cerebro responsables del lenguaje, la conducta y la personalidad. A diferencia de otros desórdenes neurodegenerativos como el Alzheimer; este padecimiento se genera por la atrofia progresiva de los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

Esto produce manifestaciones clínicas severas como dificultad progresiva para articular palabras, estructurar frases o comprender conversaciones; la pérdida de inhibición social, apatía, conductas compulsivas o cambios drásticos en la empatía, y en etapas avanzadas, el paciente pierde la capacidad de ser consciente de su propia enfermedad o de las limitaciones que esta le ocasiona.

La familia de Bruce Willis decidió que, tras su muerte, el cerebro del actor será donado a la ciencia para ayudar en las investigaciones sobre la demencia frontotemporal. pic.twitter.com/EzX18ca9Ua — Indie 505 (@Indie5051) August 27, 2026

Actualmente la demencia frontotemporal no cuenta con una cura, por lo que el abordaje médico se enfoca en suavizar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Por ello; los médicos destacan que el estudio directo del tejido cerebral post mortem resulta una herramienta irremplazable, ya que permite observar las alteraciones celulares que no pueden registrarse en exámenes tradicionales.

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