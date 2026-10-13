¡Adiós a la melena del Pibe! Su esposa lo rapó y ahora le dicen “el calvo Valderrama”

El histórico look de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama quedó atrás luego de que el exfutbolista colombiano aceptara un cambio radical de imagen frente a las cámaras. La transformación quedó registrada en un video que compartió en sus redes sociales y provocó sorpresa por tratarse de una de sus características más reconocidas durante décadas.

La encargada de realizar el cambio fue su esposa, Elvira Redondo, quien antes de comenzar le preguntó si estaba preparado para perder su abundante cabellera. El exjugador respondió con un “más o menos”, dejando ver que no estaba del todo convencido de dar este paso.

Mi gente! Hoy es el día #todobientodobien https://t.co/PPyzK1N5qU — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) October 13, 2026

Con la máquina de cortar cabello en mano, Redondo comenzó a retirar poco a poco la melena rubia que convirtió a Valderrama en una figura inconfundible del futbol internacional. El momento quedó grabado y permitió observar cómo desaparecía uno de los rasgos más emblemáticos del exmediocampista.

La reacción más divertida llegó cuando su esposa vio el resultado y lanzó un nuevo apodo entre risas: “¡el calvo Valderrama!”. La ocurrencia convirtió el cambio de imagen en una escena humorística que contrastó con la apariencia que el colombiano mantuvo durante gran parte de su trayectoria deportiva.