Netflix transmitirá el Mundial 2030:¿Aplicará para México?

La Copa Mundial de 2030 marcará un nuevo paso en la expansión de Netflix hacia los deportes en directo. La plataforma consiguió los derechos exclusivos para transmitir el torneo en España y Andorra, con una cobertura que abarcará los 104 partidos de la competencia.

El acuerdo representa un cambio importante en la manera de seguir el futbol en territorio español, pues contempla tanto la emisión en streaming como alternativas gratuitas para determinados encuentros. Sin embargo, los derechos anunciados corresponden a España y Andorra, por lo que no significa que los partidos vayan a transmitirse de la misma manera en México.

¿Qué partidos del Mundial 2030 se podrán ver gratis?

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es que todos los partidos de España, además de las semifinales y la final, estarán disponibles gratuitamente a través de una cadena nacional de televisión en España.

La cobertura también contempla la transmisión gratuita de un partido por cada jornada. De esta manera, los aficionados tendrán opciones para seguir parte del torneo sin necesidad de contratar una suscripción a Netflix.

La propuesta incluirá programas previos a los encuentros, análisis durante el descanso, comentarios posteriores a cada partido y un resumen diario con los momentos más importantes de la competición.

¿Qué incluirá la cobertura de Netflix?

La plataforma ofrecerá la transmisión en directo de los 104 partidos del Mundial 2030 en los territorios contemplados por el acuerdo. También prepara una cobertura con contenidos especiales dirigidos al público español, con el objetivo de acompañar los encuentros y ampliar la experiencia de los aficionados.

La operación forma parte de la estrategia de Netflix para ampliar su oferta deportiva en vivo, después de incorporar otros eventos deportivos a su catálogo. La compañía también cuenta con acuerdos relacionados con partidos de la NFL y los derechos estadounidenses de las próximas dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

La edición de 2030 tendrá un significado especial porque celebrará el centenario de la Copa Mundial de la FIFA. España, Marruecos y Portugal serán los anfitriones principales del torneo, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán encuentros conmemorativos para reconocer el origen de la competición.

El anuncio de Netflix se suma a los preparativos de una edición histórica, aunque los derechos para otras regiones, incluido Estados Unidos, todavía deberán conocerse mediante acuerdos específicos.

Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, destacó la oportunidad de acercar el torneo a los aficionados españoles y andorranos. Por su parte, Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, resaltó la colaboración de cara a la celebración mundialista.