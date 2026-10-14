Miguel Herrera expone la molestia de Santiago Baños: ¿por qué no llegó al banquillo del América?

La salida de Miguel Herrera del América en 2013 no solo significó el final de una etapa para el entrenador, sino que también habría frustrado los planes de Santiago Baños, quien esperaba convertirse en su sucesor. El propio Piojo contó que su entonces auxiliar se molestó cuando aceptó dirigir a la Selección Mexicana, pues tenía la expectativa de recibir una oportunidad al frente de las Águilas.

La anécdota salió a la luz durante una emisión del programa La Última Palabra, donde el actual técnico del Atlante recordó las diferencias que surgieron tras su decisión de abandonar el banquillo azulcrema para tomar las riendas del Tricolor.

¿Qué le había prometido Ricardo Peláez a Santiago Baños?

De acuerdo con el relato de Miguel Herrera, Baños cambió su actitud durante varios días después de que se confirmó su salida del América. Cuando el entrenador le preguntó qué ocurría, su auxiliar le explicó que Ricardo Peláez le había asegurado que podría ocupar el puesto de director técnico si el Piojo dejaba el equipo.

Baños tenía motivos para considerar esa posibilidad, pues había formado parte del cuerpo técnico que conquistó el Clausura 2013, uno de los títulos más recordados de aquella etapa del conjunto de Coapa. Sin embargo, la oportunidad de dirigir al primer equipo no llegó en las condiciones que esperaba.

Herrera recordó que su respuesta fue directa: para hacerse cargo de un club de la dimensión del América, Baños necesitaba demostrar que podía desempeñarse como entrenador principal y construir una trayectoria propia, más allá de su trabajo como auxiliar.

La supuesta promesa de Peláez fue relatada por el propio Piojo y no constituye una confirmación independiente de lo que ocurrió entre los directivos.

El título del América y la llegada de Herrera a la Selección Mexicana

La historia se remonta a una de las etapas más importantes de Miguel Herrera con las Águilas. El entrenador condujo al equipo al campeonato del Clausura 2013, una conquista que fortaleció su posición en el futbol mexicano y que precedió su nombramiento como seleccionador nacional.

En octubre de ese mismo año, Herrera dejó el banquillo americanista para hacerse cargo de la Selección Mexicana, que necesitaba un entrenador para afrontar el repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2014.

El movimiento cambió el panorama dentro del América. Según la versión del estratega, Baños esperaba que la vacante le permitiera dar el salto al puesto principal, pero la salida del Piojo no se tradujo en la oportunidad que supuestamente le habían anticipado.