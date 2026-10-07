Coco Gauff queda eliminada del Abierto de China tras perder ante Elise Mertens

Coco Gauff quedó fuera del Abierto de China luego de perder 6-3 y 6-3 frente a Elise Mertens en los octavos de final, en un partido en el que la estadounidense reconoció avances en su manera de afrontar los momentos de mayor presión.

La derrota ante Elise Mertens significó el final de la participación de Coco Gauff en el torneo de Pekín. Sin embargo, la estadounidense consideró que su evolución durante los últimos meses le ha permitido afrontar de mejor manera los partidos complicados.

Gauff explicó que ahora tiene una mayor capacidad para reaccionar cuando un encuentro comienza a escaparse de sus manos. En lugar de quedarse atrapada en la frustración por un punto perdido, intenta aceptar la situación y concentrarse inmediatamente en la siguiente jugada.

La tenista señaló que la experiencia adquirida en partidos de alta presión le ha permitido entender mejor cómo actuar en momentos importantes y tomar decisiones con mayor tranquilidad.

Es muy triste lo que está sucediendo con Coco Gauff y todo derivó de esta situación. Tras la polémica del otro día por frenar un punto y la posterior ola de ataques y mensajes racistas que recibió en redes sociales, la situación escaló de la peor manera. Hoy se despidió de Beijing viéndose totalmente afectada en lo mental y, hace instantes, confirmó su baja del WTA 1000 de Wuhan, donde defendía el título. https://t.co/rPS1w7HY9W — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 7, 2026

“Sin duda, creo que he adquirido mucha experiencia jugando en momentos de presión y aprendiendo qué hacer y qué no hacer. Sigo aprendiendo y cosas así, pero definitivamente me siento más cómoda”, explicó.

El saque se convirtió en una de sus principales fortalezas

Uno de los aspectos que más confianza le genera actualmente a Gauff es su servicio. La estadounidense considera que, incluso después de sufrir una ruptura en un momento complicado, todavía tiene la capacidad de responder con un buen saque cuando más lo necesita.

Esta seguridad también representa un cambio respecto a los primeros años de su carrera, cuando las dobles faltas podían afectar considerablemente su confianza durante los partidos.

Ahora, Gauff aseguró que intenta darle menos importancia a esos errores y enfocarse en continuar compitiendo.

“Siento que estoy mucho más relajada en estos momentos, sabiendo que si pierdo es porque di lo mejor de mí en lugar de simplemente regalar el partido”, señaló.

Aunque la derrota ante Mertens puso fin a su camino en el Abierto de China, Gauff destacó indirectamente la evolución que ha experimentado en su manejo de la presión y en su confianza para afrontar situaciones adversas.

Elise Mertens celebra una victoria especial

Del otro lado de la cancha, Elise Mertens terminó satisfecha con su actuación. La tenista belga sabía desde antes del encuentro que necesitaba ofrecer un gran nivel para superar a Gauff, a quien consideró una rival de enorme calidad.

Además, Mertens tuvo una motivación personal adicional para buscar la victoria: su entrenador y novio celebraría su cumpleaños al día siguiente.

“Por supuesto que es una jugadora increíble. Sabía que iba a ser un partido muy difícil. Tenía mucha motivación. Mi entrenador… mi novio, mañana es su cumpleaños. Para mí, esta victoria está dedicada a él y a todo el trabajo que hacemos”, expresó.

La victoria permitió a Mertens avanzar en Pekín y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo realizado junto con su equipo. La belga también mostró respeto por Gauff después de conseguir uno de sus triunfos más importantes en el torneo.

Con la derrota por 6-3 y 6-3, Coco Gauff terminó su participación en el Abierto de China, mientras que Elise Mertens consiguió el pase a la siguiente ronda y se llevó una victoria que tendrá un significado especial por la celebración de su entrenador y pareja.