Clío Bárcenas asegura que va en busca del boleto olímpico en tenis de mesa

La ganadora de la medalla de plata de los Juegos Centroamericano y del Caribe en la disciplina tenis de mesa, Clío Bárcenas, declaró en entrevista que se encuentra en concertación en Alemania, con el único objetivo de lograr su boleto a las Olimpiadas de Los Ángeles California 2028.

Clío Bárcenas, seleccionada cancunense, del selectivo nacional de la citada disciplina; logró su primera medalla de plata en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tenis de Mesa celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, fue en la prueba de Equipo Femenil, luego ganó otra de plata en dobles mixtos con Marcos Madrid, su primer oro fue en dobles femenil con Arantza Cossio y el bronce de oro sucedió en ganar el campeonato Individual.

Por lo que ahora la joya del tenis de mesa de Cancún se prepara en Alemania para lograr su boleto a los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028.

“Esta decisión que tuve de venir a Alemania es para mejorar mi juego y llegar a Juegos Olímpicos en el 2028 en los Ángeles, por lo que en 10 días vamos, al Campeonato Panamericano en Lima Perú”.

“Competencia que el año pasado gane una plata y hoy busco subir esa plata a oro y ese broce subirlo a plata o que se mantenga y buscar al menos subir al top 16”, expresó en entrevista la seleccionada nacional vía telefónica desde Alemania.

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Agregó la entrevistada sobre su estancia en Alemania, que es para subir su nivel de juego y lograr su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos.

“En Alemania hay muy buen nivel de juego y estoy en una liga de tenis de mesa y tengo tres partidos y juego cada dos semanas o cada tres, por lo que la temporada termina hasta el 20 de diciembre y tengo que ir al WTT, para subir en el Rankin; ahora estoy en el top 200 de mundo y me gustaría subir un poco más, por lo que tengo hasta el 2027 para clasificar a los juegos olímpicos”, expresó.

Finalmente, la cancunense comentó que ahora que ya terminó su carrera universitaria de licenciada en gastronomía está dedicada al cien por ciento al deporte que ama y ahora ve más posibilidades de lograr el boleto olímpico.

“Es la idea ahora, ya por fin he acabado la universidad, porque antes estaba un 50 universidad y 50 en el tenis de mesa y ahora ya estoy al 100 en la disciplina, obviamente, mi objetivo es juegos olímpicos y más ahora siendo subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe he subido de nivel, por lo que quiero pelear, para luchar por un lugar en las eliminatorias olímpicas del 2027”, concluyó.