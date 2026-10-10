Renata Zarazúa recibe amenazas por apuestas deportivas: “A tu familia le sacaré los ojos”

Las apuestas deportivas volvieron a quedar bajo cuestionamiento después de que la tenista mexicana Renata Zarazúa denunciara amenazas de muerte dirigidas contra ella y sus familiares. La deportista exhibió en sus historias de Instagram mensajes violentos de una persona que, aparentemente, estaba molesta por el resultado de una jugada durante el WTA 125 de Suzhou, en China.

Los textos incluían advertencias de agresiones físicas y referencias al dinero que supuestamente estaba en juego. El caso generó preocupación por la violencia que pueden enfrentar los atletas cuando los aficionados o apostadores reaccionan de forma agresiva ante los resultados deportivos.

¿Qué amenazas recibió Renata Zarazúa?

En los mensajes difundidos por la tenista, el remitente afirmó que había seguido el partido y reclamó una jugada que consideraba injustificada. También hizo referencia a las cantidades de dinero involucradas en las apuestas y amenazó con hacerle daño a la familia de la mexicana.

Uno de los textos contenía una advertencia particularmente violenta: “A tu familia le sacaré los ojos, a ti te dejaré sin manos para que no puedas jugar ni cuidarlos”.

El mensaje de la tenista

El individuo también cuestionó un game que Zarazúa habría perdido y aseguró que la deportista debía pagar por ese resultado. La identidad del remitente no había sido confirmada, aunque el mensaje parecía provenir de un presunto apostador español, de acuerdo con la información difundida.

¿Por qué recibió los mensajes durante el torneo de Suzhou?

La tenista hizo públicos los mensajes después de vencer a la ucraniana Katarina Zavatska, resultado con el que avanzó a las semifinales del WTA 125 de Suzhou.

El episodio puso nuevamente sobre la mesa los riesgos relacionados con las apuestas deportivas, especialmente cuando algunas personas trasladan su frustración por un resultado a los atletas y sus familias. Los deportistas no controlan las decisiones de quienes apuestan ni están obligados a garantizar un resultado favorable para ellos.

Hasta el momento reportado, no se había confirmado una denuncia formal ante las autoridades ni se había identificado públicamente a la persona responsable de los mensajes.

Renata Zarazúa quedó eliminada en semifinales

Después de avanzar a esa instancia del torneo, Zarazúa perdió ante la eslovaca Rebecca Sramková por parciales de 7-6 y 6-3, con lo que concluyó su participación en la competencia disputada en China.

La eliminación deportiva ocurrió en medio de un episodio que trascendió los resultados de la cancha y centró la atención en la seguridad de la jugadora y de sus seres queridos.

El caso también recuerda que las amenazas vinculadas con las apuestas representan un problema para el deporte profesional. La presión por ganar dinero no justifica el acoso, la i