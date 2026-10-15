Alexander Zverev domina a Alex de Minaur y se acerca al título del Masters de Shanghai

Alexander Zverev continúa su camino en el Masters de Shanghái 2026. El tenista alemán superó al australiano Alex de Minaur en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-4, resultado que le aseguró un lugar entre los cuatro mejores del torneo disputado en China.

El encuentro de cuartos de final, celebrado este jueves 15 de octubre, mostró la solidez del alemán en los momentos importantes. Zverev consiguió el 80 por ciento de efectividad con su primer servicio y neutralizó las cinco oportunidades de quiebre que tuvo su rival.

Tras el triunfo, el jugador destacó su desempeño y aseguró que percibió una mejoría respecto a sus compromisos anteriores. También reconoció la dificultad de superar a De Minaur desde el fondo de la cancha, debido a la velocidad y capacidad de respuesta del australiano.

Ahora, Zverev se enfrentará a Alejandro Davidovich Fokina por un lugar en la final del certamen. El español consiguió su boleto a semifinales después de que el francés Arthur Gea abandonara el encuentro cuando perdía 4-1 en el primer set, luego de recibir atención médica.

Gea lamentó terminar su participación de esa manera, aunque aseguró que regresará a las competencias. El francés ha protagonizado una temporada destacada en 2026, al escalar del puesto 244 al 56 del ranking mundial y conquistar en agosto su primer título del circuito, en el Abierto de Los Cabos.

El historial favorece ampliamente al alemán en su próximo enfrentamiento: Zverev ha vencido a Davidovich Fokina en seis de sus siete duelos previos. Esta estadística representa un antecedente favorable para el tenista que busca avanzar a la final en Shanghái.

La actividad de los cuartos de final también contempla otros duelos de alto nivel. El español Rafael Jódar se medirá con el noruego Casper Ruud, mientras que el ruso Daniil Medvedev, quinto cabeza de serie, jugará ante el estadounidense Tommy Paul.

Con su victoria sobre De Minaur, Alexander Zverev mantiene vivas sus aspiraciones en uno de los torneos importantes de la recta final de la temporada. El alemán buscará aprovechar su buen momento para superar a Davidovich Fokina y acercarse al título del Masters de Shanghái.