Alerta Amber en Yucatán: buscan a Roberto Jesús, de 17 años; desapareció en Las Américas de Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán activó este lunes 12 de octubre una Alerta Amber para localizar a Roberto Jesús Novelo Soto, adolescente de 17 años, quien fue visto por última vez en el fraccionamiento Las Américas, en la ciudad de Mérida, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda AAYUC163/2026, emitida por las autoridades estatales, la última vez que se tuvo conocimiento de Roberto Jesús fue este mismo lunes 12 de octubre. Ante la falta de información sobre su ubicación, la Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con él, debido a que se teme por su integridad y existe la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.

¿Cómo identificar a Roberto Jesús Novelo Soto?

Según la Alerta Amber, el adolescente es de nacionalidad mexicana, tiene cabello negro, ondulado y de largo regular, ojos café oscuro, mide aproximadamente 1.68 metros y pesa alrededor de 60 kilogramos. Como señas particulares, utiliza lentes oftálmicos y tiene cejas pobladas.

Roberto Jesús fue visto por última vez en Las Américas

Al momento de su desaparición vestía una playera tipo polo color rojo vino, con un logotipo escolar blanco del lado izquierdo, chamarra negra tipo impermeable con cierre al frente, pantalón de mezclilla azul claro y tenis Converse negros con suela y cordones blancos. También llevaba una mochila negra con cierres rojos y estampado blanco.

¿Dónde reportar información sobre el adolescente desaparecido en Mérida?

La Fiscalía de Yucatán puso a disposición de la ciudadanía los números 800 00 26 237, 999 930 3288 y 999 930 3250, extensión 41164, para proporcionar cualquier información que contribuya a localizar al adolescente.

Las autoridades exhortaron a la población a compartir la ficha oficial de búsqueda y reportar cualquier dato que permita conocer su paradero. La alerta permanece como una solicitud activa de colaboración ciudadana, de acuerdo con la información difundida este 12 de octubre.