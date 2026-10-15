Pibe Valderrama se burla de todos tras fingir que se rapó: “Se la creyeron”

Millones de personas creyeron que una de las imágenes más reconocibles del futbol colombiano había desaparecido, pero todo formaba parte de una estrategia publicitaria. Carlos “Pibe” Valderrama hizo creer a sus seguidores que se había rapado su característica melena rubia, hasta que decidió revelar el engaño en un nuevo video y durante una entrevista.

La publicación inicial causó revuelo en redes sociales, pues mostraba a su esposa pasando una máquina por su cabello, en lo que parecía ser una transformación radical. La reacción no tardó en llegar: el contenido acumuló alrededor de 12 millones de visualizaciones, más de 350 mil “me gusta” y 33 mil comentarios.

Pibe Valderrama revela por qué fingió raparse

La incógnita sobre el nuevo aspecto del exjugador quedó resuelta cuando compartió otro video en el que se burló de quienes creyeron que había eliminado su famoso estilo. Valderrama dejó claro que no había renunciado a su melena y aprovechó la atención generada para promocionar una conocida bebida alcohólica en Colombia.

Mi gente! Hoy es el día #todobientodobien https://t.co/PPyzK1N5qU — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) October 13, 2026

“Pibe sin melena no merece llamarse Pibe, se la creyeron”, expresó en el mensaje con el que destapó la broma. La frase confirmó que el supuesto cambio de imagen era parte de una campaña comercial y no una decisión personal.

¿Qué dijo el Pibe Valderrama sobre la reacción de sus seguidores?

En una conversación con FDP Radio, el histórico futbolista colombiano explicó que la escena surgió como parte de una invitación comercial y con la intención de pasar un momento agradable.

“Para pasar un rato agradable y una invitación comercial”, comentó al explicar los motivos detrás de la grabación.

El exmediocampista también recordó el impacto que tuvo la publicación entre sus conocidos y el público. Según relató, amigos, amigas y familiares reaccionaron con sorpresa ante la posibilidad de que hubiera cambiado radicalmente de apariencia.

“Me puse la pinta bien bacano”, contó al describir cómo se preparó para la grabación y la manera en que se involucró en la dinámica publicitaria.

La esposa del Pibe Valderrama también participó en la broma

La esposa del exfutbolista tuvo un papel importante en la grabación, pues fue quien tomó la máquina y simuló cortar el cabello del colombiano. Valderrama destacó su participación y explicó que ella aceptó encargarse de la escena para que el video resultara convincente.

El propio exjugador reconoció que la reacción del público también lo sorprendió. La puesta en escena consiguió que muchos usuarios creyeran que realmente había abandonado su icónica melena, uno de los rasgos que lo han acompañado durante décadas y que lo distinguen dentro y fuera de las canchas.

Al final, el supuesto rapado quedó como una broma viral que cumplió su objetivo publicitario: captar la atención de millones de personas y demostrar que el cabello del Pibe sigue siendo parte de su inconfundible identidad.