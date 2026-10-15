Efraín Juárez confiesa lo que pasó tras dejar a Pumas y habla de su relación con Antonio Sancho

Cinco meses después de abandonar el banquillo de Pumas, Efraín Juárez habló sobre las circunstancias que marcaron su salida y reveló un detalle que le sigue causando tristeza: desde que comunicó su decisión de buscar una nueva experiencia profesional, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club universitario, no se ha comunicado con él por teléfono.

En una entrevista con Claro Sports, el entrenador mexicano recordó que su salida ocurrió después de perder la final del Clausura 2026 frente a Cruz Azul. También explicó que su intención de probar suerte en otro país influyó en su decisión de marcharse y comenzar una nueva etapa en el futbol de Hungría, al frente del Győri ETO.

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¿Por qué Efraín Juárez dejó a Pumas?

El estratega explicó que su salida no respondió, según su versión, a una disputa personal con los dirigentes universitarios. Juárez aseguró que tuvo una conversación directa con Luis Raúl González, presidente de Pumas, para comunicarle que quería explorar una oportunidad distinta en su carrera.

El técnico reconoció que su paso por el conjunto auriazul estuvo marcado por buenos y malos momentos, pero consideró que había llegado la hora de afrontar un desafío fuera de México, incluso en un entorno con un idioma y una cultura diferentes.

“Todo fue tan bonito desde mi llegada, pasamos momentos altos y bajos, pero hablé con mi presidente, lo miré a los ojos”, relató Efraín Juárez al recordar aquella conversación.

El entrenador añadió que al principio su decisión no fue aceptada fácilmente, pero finalmente se concretó su salida para incorporarse al Győri ETO de Hungría, donde emprendió una nueva aventura profesional.

Efraín Juárez revela que Antonio Sancho nunca lo llamó

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la referencia de Juárez a su relación con Antonio Sancho, quien asumió la vicepresidencia deportiva de Pumas después de la salida de otros integrantes de la estructura directiva.

El entrenador señaló que conserva agradecimiento hacia Luis Raúl González, el vicepresidente operativo, Saracho y Miguel Mejía Barón. También aclaró que no mantiene ningún conflicto personal con Sancho, pese a las versiones que circularon sobre su partida.

“Contrario a lo que dicen, yo no tengo ningún problema con él ni con nadie”, sostuvo Juárez, al rechazar que su salida estuviera motivada por una enemistad con el actual directivo.

Sin embargo, el técnico admitió que le dolió la falta de comunicación después de la final contra Cruz Azul y de la conversación en la que anunció que quería tomar otro rumbo.

“A mí me deja triste que cuando hablo con el presidente, después de la final con Cruz Azul, todavía no me suena el teléfono de Sancho”, expresó.

Pese a la situación, Efraín Juárez aseguró que espera tener la oportunidad de hablar personalmente con el vicepresidente deportivo en el futuro para aclarar cualquier posible malentendido. También afirmó que mantiene la conciencia tranquila respecto a las decisiones que tomó.

¿Qué dijo Antonio Sancho sobre la salida de Efraín Juárez?

Cuando fue cuestionado anteriormente sobre la partida del entrenador, Antonio Sancho evitó profundizar en los motivos personales de su decisión y sostuvo que correspondía al propio Juárez explicar por qué dejó el equipo antes de que terminara su contrato.

“Esa pregunta no me toca a mí responder, le toca a Efraín. Él se fue teniendo contrato”, declaró el directivo al referirse al cambio en el banquillo universitario.

Sancho también defendió la postura institucional de Pumas, al señalar que los ciclos dentro de los clubes terminan y que la organización debía concentrarse en el nuevo proyecto deportivo, con el objetivo de competir nuevamente por el campeonato.

“Los ciclos en las instituciones se acaban y lo demás no me quedo en el pasado. Hicimos bien las cosas como institución, pensamos en un ciclo nuevo y sabemos que el compromiso es el mismo”, afirmó.

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Efraín Juárez sigue su carrera en el futbol europeo

Tras su salida de Pumas, el técnico mexicano encontró una nueva oportunidad en el Győri ETO, conjunto de Hungría con el que inició una etapa diferente en su trayectoria profesional.

Aunque su despedida del equipo universitario estuvo rodeada de cuestionamientos por el momento en que ocurrió, Juárez defendió que su determinación respondió al deseo de probarse en una liga extranjera y asumir un reto distinto.

Por ahora, el entrenador sostiene que no tiene conflictos personales con los dirigentes auriazules, aunque lamenta la falta de contacto con Antonio Sancho. Su testimonio vuelve a poner sobre la mesa las circunstancias de una salida que generó polémica entre los seguidores de Pumas después de la derrota ante Cruz Azul en la final del Clausura 2026.