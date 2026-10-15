Vozinha pasa de brillar en el Mundial 2026 a quedarse sin equipo

El futuro de Vozinha dio un giro inesperado después de su destacada participación con la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026. Pese a convertirse en uno de los nombres que llamaron la atención durante la justa internacional, el guardameta no habría logrado consolidarse en Colo Colo, equipo chileno que ahora analizaría su salida.

De acuerdo con reportes de medios chilenos, la directiva del conjunto albo no estaría convencida de mantener al portero de 40 años para el siguiente torneo. Si no se concreta una renovación, el futbolista podría quedar como agente libre y tendría que buscar otra institución para continuar su carrera profesional.

¿Por qué Vozinha saldrá de Colo Colo?

La continuidad de Vozinha en Colo Colo dependía de una serie de condiciones incluidas en el acuerdo que firmó al llegar al club. El arquero suscribió un contrato inicial por seis meses, con una cláusula de renovación automática que podía extender su vínculo hasta finales de 2027, siempre que cumpliera determinados objetivos.

Uno de los requisitos principales consistía en participar en al menos el 50 por ciento de los partidos oficiales del equipo. Sin embargo, su actividad estuvo muy por debajo de esa meta, lo que habría impedido activar la extensión contractual.

Desde su incorporación, el guardameta caboverdiano apenas disputó tres de los 12 encuentros que Colo Colo había jugado, una participación limitada que habría pesado en la evaluación de su rendimiento.

A este escenario se sumaría el aspecto comercial de su fichaje. Según las versiones difundidas en Chile, el impacto del jugador tampoco habría alcanzado las expectativas de la institución, otro factor que pondría en duda su permanencia.

¿Qué sigue para Vozinha tras el Mundial 2026?

La posible salida de Vozinha del futbol chileno contrasta con la atención que recibió durante el Mundial 2026, donde su participación con Cabo Verde contribuyó a colocarlo bajo los reflectores internacionales.

Ahora, el experimentado portero tendría que analizar las opciones disponibles para encontrar un nuevo equipo y mantenerse en activo. Su trayectoria y experiencia podrían ser elementos importantes en la búsqueda de otra oportunidad, aunque su próximo destino todavía no está definido.

Por el momento, la situación apunta a que Colo Colo no contaría con Vozinha para el siguiente torneo. No obstante, su salida y las condiciones definitivas de su contrato dependerán de las decisiones oficiales del club y del propio futbolista.