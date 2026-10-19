Cristiano Ronaldo sufre fuerte sanción económica y suspensión con Portugal

Luego de dejar la concentración de Portugal, Cristiano Ronaldo ha recibido una fuerte sanción que va a marcar su carrera. La Federación portuguesa de Futbol (FPF), acaba de confirmar el castigo que va a tener su máximo goleador.

¿Cuál es la sanción que recibió Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo recibió una suspensión de 30 días con su selección, junto con una multa económica de 255 euros, las sanciones llegan después de la polémica que se vivió con su abandono de la concentración, luego de que el entrenador Jorge Jesus lo dejó en la banca en el duelo ante Noruega.

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Por la sanción que recibió el delantero del Al Nassr, se va a perder los duelos ante Dinamarca y Gales, los cuales están programados para el 14 y 17 de noviembre de 2026, los cuales forman parte de la UEFA Nations League.

¿En cuánto tiempo gana el dinero de la multa que recibió Cristiano Ronaldo?

La cantidad de la multa ha causado mucha polémica, pues el delantero tendrá que pagar 255 euros, cantidad que es mínima comparada con el millonario salario que tiene con el Al Nassr.

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Según el portal beIN Sports, Cristiano Ronaldo recibe 200 millones de euros al año, sin contar sus bonificaciones, contratos de publicidad y otros ingresos.

Por ese motivo, se dice que para pagar la multa que le han puesto, solamente tiene que esperar poco más de 40 segundos, ya que las estimaciones señalan que gana 380 euros por minuto.

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