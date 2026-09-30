Surge una nueva versión sobre Cristiano Ronaldo y su abandono de la concentración de Portugal

La concentración de Portugal quedó envuelta en polémica después de que Cristiano Ronaldo decidiera marcharse antes del partido contra Dinamarca. El delantero confirmó su salida tras hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença, y aseguró que más adelante explicará las razones de su decisión.

De acuerdo con la versión difundida por el periodista español Edu Aguirre, cercano al futbolista, el conflicto habría comenzado después del encuentro ante Noruega, donde Ronaldo permaneció en la banca pese a realizar ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora. Jorge Jesus reconoció que se equivocó al hacerlo calentar, aunque sostuvo que no tenía previsto darle minutos.

Según Aguirre, después de ese episodio hubo una conversación privada entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo. El entrenador habría ofrecido disculpas al jugador y, de acuerdo con el relato del periodista, se comprometió a reconocer públicamente su error durante la siguiente conferencia de prensa.

Sin embargo, la versión presentada por Edu Aguirre señala que esa disculpa pública nunca ocurrió. El periodista sostiene que Jorge Jesus ofreció posteriormente declaraciones que dejaron a Ronaldo todavía más molesto, situación que habría provocado la sensación de una traición por parte del entrenador. Esta interpretación corresponde a la versión de Aguirre y no a una confirmación oficial del futbolista.

La postura pública de Jorge Jesus fue distinta. El seleccionador negó que existiera un conflicto grave con Ronaldo y explicó que la decisión de no utilizarlo ante Noruega y Dinamarca formaba parte de una determinación deportiva previamente comunicada al jugador. También afirmó que todos los futbolistas de la selección tenían los mismos derechos y obligaciones.

Después de la conferencia del técnico, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración en Copenhague. La Federación Portuguesa de Futbol confirmó su salida, aunque no detalló las causas y señaló que el resto del plantel continuaría con la preparación de sus compromisos en la Nations League.

El propio Cristiano Ronaldo tampoco confirmó públicamente que la causa de su salida haya sido una traición. En su mensaje explicó que tomó la decisión después de escuchar la conferencia de Jorge Jesus y conversar con Pedro Proença, además de señalar que contará su versión de los hechos cuando considere que sea el momento adecuado.

Por ahora, el futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal permanece rodeado de incertidumbre. Mientras circulan versiones sobre un posible adiós definitivo, no existe una confirmación oficial del jugador que establezca que su salida de esta concentración represente su retiro de la selección.