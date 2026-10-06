Memo Ochoa recibe homenaje con el Tri y lanza emotivo mensaje: “Espero me tengan en su memoria”

La trayectoria de Guillermo Ochoa tuvo un nuevo reconocimiento antes del partido entre México y Chile. El histórico guardameta fue homenajeado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde recibió el cariño de los aficionados y recordó los momentos que protagonizó con la camiseta del Tri.

El reconocimiento llegó después de una carrera de más de dos décadas con la selección nacional. Ochoa, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y aseguró que espera permanecer en la memoria de los aficionados que lo acompañaron durante todos estos años.

Así fue el homenaje a Guillermo Ochoa

El Memorial Coliseum fue el escenario elegido para reconocer al guardameta mexicano. Durante el acto, se presentó un video con algunas de las mejores atajadas que Ochoa protagonizó con la Selección Mexicana.

Entre las imágenes apareció una de sus intervenciones más recordadas: la atajada ante Neymar durante el Mundial de Brasil 2014. El momento provocó el reconocimiento de los aficionados presentes en el inmueble.

"Memo Ochoa": Porque fue homenajeado por su trayectoria en la Selección Mexicana https://t.co/G5fg4DK8jr — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 7, 2026

Como parte del homenaje, también se encendió el pebetero histórico del estadio, un gesto especial en un recinto que será sede de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2028.

Ochoa recibió además dos camisetas con su tradicional número 13, entregadas por Enrique Nieto, quien estaba considerado para asumir la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol.

Los grandes momentos de Ochoa con México

Los primeros momentos importantes de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana llegaron en la Copa América de 2007. En aquel torneo disputó tres encuentros y consiguió mantener su portería sin goles ante Brasil y Chile durante la fase de grupos.

Sin embargo, su actuación más recordada llegó en el Mundial de Brasil 2014. México terminó invicto la fase de grupos y Ochoa fue protagonista, especialmente durante el empate frente a Brasil, partido en el que realizó varias intervenciones que quedaron entre las imágenes más destacadas del torneo.

Cuatro años después volvió a tener una actuación determinante. En Rusia 2018, México derrotó a Alemania en la fase de grupos y Ochoa tuvo una intervención clave ante un tiro libre de Toni Kroos que terminó estrellándose en el travesaño.

En Qatar 2022, el arquero volvió a convertirse en protagonista al detenerle un penal a Robert Lewandowski durante el encuentro contra Polonia. La atajada representó uno de los últimos grandes momentos de Ochoa en una Copa del Mundo.

Hoy homenaje @yosoy8a en Los Ángeles https://t.co/w689nqNK8G — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 6, 2026

Los logros que consiguió Guillermo Ochoa

La carrera internacional de Memo Ochoa también estuvo acompañada de reconocimientos individuales. En 2007 se convirtió en el primer futbolista mexicano incluido entre los nominados al Balón de Oro, cuando apenas tenía 22 años.

Con la selección olímpica también consiguió una medalla. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021, Ochoa participó como uno de los refuerzos mayores de edad y México obtuvo el bronce después de vencer a Japón.

Su trayectoria en los Mundiales también alcanzó una marca histórica. En 2026 disputó su sexta Copa del Mundo y se convirtió, junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en uno de los tres futbolistas que han participado en seis ediciones del torneo.

Los números de Guillermo Ochoa con el Tri

La primera convocatoria de Guillermo Ochoa con México ocurrió en noviembre de 2004, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. Su debut llegó un año después, en diciembre de 2005, durante un amistoso frente a Hungría.

Desde entonces, el guardameta construyó una trayectoria que superó las dos décadas. Con la selección acumuló 154 partidos, además de sus seis apariciones con el combinado olímpico durante el proceso de Tokio.

En el registro total mencionado en su homenaje, Ochoa contabilizó 160 encuentros, con 87 victorias, 34 empates y 39 derrotas. También recibió 161 goles, mantuvo su arco en cero en 65 ocasiones y utilizó el gafete de capitán en 42 partidos.

Los títulos de Guillermo Ochoa con México

El guardameta también consiguió una importante cantidad de trofeos con el Tri. Ochoa conquistó seis ediciones de la Copa Oro entre 2009 y 2025, además de sumar la Concacaf Nations League en 2025.

Su legado también está marcado por las actuaciones que tuvo en los escenarios más importantes del futbol internacional. Sus intervenciones en diferentes Copas del Mundo quedaron entre los recuerdos más reconocibles de la afición mexicana.

Durante el homenaje, Ochoa dejó claro que continuará vinculado al futbol y agradeció el cariño que ha recibido de los aficionados en aeropuertos, calles y estadios.

“Espero que la gente siempre tenga en sus recuerdos, en su memoria”, expresó el histórico portero, quien de esta manera recibió un reconocimiento a una trayectoria que lo convirtió en uno de los futbolistas mexicanos con mayor recorrido internacional.