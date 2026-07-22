Gilberto Mora rompe récord de valor en México antes de cumplir 18 años

A sus apenas 17 años, Gilberto Mora ya alcanzó una marca histórica dentro del futbol mexicano. Luego de su destacada actuación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el joven talento se convirtió en el jugador con mayor valor de mercado de la Liga MX, superando a futbolistas consolidados del torneo.

De acuerdo con la actualización del portal especializado Transfermarkt, el mediocampista de Xolos de Tijuana ahora está tasado en 25 millones de euros, cifra que representa un enorme crecimiento respecto a los 10 millones de euros que tenía registrados meses atrás.

El incremento en su cotización llegó después de que Gilberto Mora sorprendiera al mundo durante la Copa del Mundo disputada en México, Estados Unidos y Canadá. Su rendimiento despertó el interés de varios equipos del futbol europeo, que ya analizan la posibilidad de incorporarlo en próximos mercados de fichajes.

Uno de los clubes que habría puesto atención en el mexicano es el Borussia Dortmund. La leyenda alemana Lothar Matthäus reveló que el conjunto de la Bundesliga mantiene al juvenil en su lista de posibles refuerzos, mientras otros equipos de la Premier League también seguirían su evolución.

Aunque su talento ya genera expectativa internacional, el principal obstáculo para una transferencia inmediata es su edad. Gilberto Mora cumplirá los 18 años en octubre, momento en el que podrá negociar libremente con clubes del extranjero y buscar una salida histórica para el futbol mexicano.

Su representante es Rafaela Pimenta, reconocida agente que también trabaja con figuras internacionales como Erling Haaland, lo que aumenta la expectativa sobre el futuro del juvenil y una posible llegada a una de las grandes ligas europeas.

Por ahora, el objetivo del futbolista es mantenerse enfocado con Xolos de Tijuana en el Apertura 2026, torneo en el que el equipo fronterizo comenzó con victoria. Con su nuevo valor de mercado y el seguimiento de clubes internacionales, Gilberto Mora se perfila como una de las grandes promesas del futbol mexicano.