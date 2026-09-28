Rafa Márquez compara a Gilberto Mora con Lamine Yamal: “Es un perfil igual”

El crecimiento de Gilberto Mora llamó nuevamente la atención de Rafa Márquez, quien encontró similitudes entre el joven futbolista de Xolos de Tijuana y Lamine Yamal, a quien tuvo bajo su dirección durante su etapa como entrenador del Barça Atlètic. El técnico mexicano explicó que ambos comparten un perfil de talento que puede acelerar su desarrollo desde una edad muy temprana.

Márquez recordó que durante su paso por el filial del Barcelona tuvo contacto con Yamal y relató que el delantero español avanzó rápidamente hacia el primer equipo. A partir de aquella experiencia, el seleccionador estableció el paralelismo con Mora, quien actualmente tiene 17 años y milita en Xolos de Tijuana.

¿Qué dijo Rafa Márquez sobre Gilberto Mora?

Durante una entrevista con Claro Sports, Márquez recordó lo ocurrido con Yamal y señaló: “Me pasó con Lamine Yamal. Lo subí y me lo quitaron en un mes. Así que obviamente Gilberto es un estilo, un perfil igual”.

La comparación se refiere al talento y perfil futbolístico de ambos jugadores, así como a la rapidez con la que pueden avanzar dentro de estructuras profesionales pese a su corta edad. El entrenador, sin embargo, también insistió en que Mora necesita continuar con su proceso de formación y desarrollo.

Márquez pide proteger el desarrollo de Gilberto Mora

El entrenador de la Selección Mexicana consideró importante que el entorno de Mora contribuya a mantener la calma mientras continúa creciendo como futbolista. Para Márquez, la exposición y los elogios que ha recibido no deben convertirse en un obstáculo para su desarrollo.

El técnico también destacó que Gilberto Mora cuenta con una buena base familiar y de valores, elementos que considera importantes para afrontar la atención que ha generado su aparición en el futbol profesional.

Después del empate de México ante Colombia, Márquez volvió a referirse al juvenil y señaló que debe ser cuidado y acompañado durante su crecimiento. También expresó su deseo de verlo en el futuro en un equipo importante de Europa.

La edad no será una barrera para llegar al Tri

Uno de los puntos que Márquez ha establecido en su proyecto con la Selección Mexicana es que la edad no será por sí misma un impedimento para convocar a un jugador.

El criterio estará relacionado con el rendimiento futbolístico y con la capacidad de cada elemento para responder a las exigencias de la selección. De esta manera, los jóvenes que demuestren estar preparados podrán competir por un lugar junto con jugadores de mayor experiencia.

Acá las palabras de nuestro técnico. 🫡⚽️ pic.twitter.com/pBfGilLQd0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 28, 2026

Rafa Márquez también busca impulsar a las fuerzas básicas

El proyecto de Márquez no se limita al trabajo con la selección mayor. El entrenador también pretende mantener comunicación con los clubes de Liga MX para conocer y acompañar el desarrollo de sus categorías juveniles.

La intención es establecer una mayor coordinación entre los equipos y la Selección Mexicana, con especial atención en aspectos tácticos, físicos y cognitivos que puedan ayudar a los futbolistas desde sus primeras etapas de formación.

Gilberto Mora, ante una nueva etapa de su carrera

El caso de Gilberto Mora representa uno de los ejemplos de jóvenes que ya consiguieron llamar la atención dentro del futbol mexicano. Sus actuaciones con Xolos y con la selección han aumentado el interés alrededor de su futuro.

Para Rafa Márquez, la prioridad ahora es que el futbolista mantenga su proceso, aproveche sus condiciones y continúe desarrollándose sin que las expectativas generadas a su alrededor aceleren innecesariamente su camino. La comparación con Lamine Yamal parte de la experiencia que el técnico tuvo con el español y de las características que observa actualmente en la joven promesa mexicana.