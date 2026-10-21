Real Madrid sorprende al golear al RB Leipzig en la Champions League

El Real Madrid mantiene paso perfecto en la temporada 2026-2027 de la Fase de Liga de la Champions League, ahora en la jornada tres, se impusieron de forma contundente al RB Leipzig, luego de vencerlos 4-1.

La victoria, además de sumar tres puntos a la causa del equipo blanco, también los motiva para el duelo que va a tener el próximo fin de semana, cuando se enfrenten al FC Barcelona.

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Así fue la victoria del Real Madrid ante el RB Leipzig

El partido arrancó con un escenario controlado para ambos equipos, hasta que el Real Madrid abrió el marcador por conducto de Bernardo Silva, para dejar irse al descanso ganando 1-0.

Al comienzo de la segunda mitad, Arda Güler marcó el segundo tanto del partido al minuto 52, cuando todo indicaba que el duelo iba a terminar sin más emociones, Kylian Mbappé apareció al minuto 83 para sentenciar el duelo.

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Tan solo dos minutos después, llegó el descuento por parte del RB Leipzig, el encargado de marcar para el cuadro alemán fue Tidiam Gomis. Finalmente, al 87 apareció Yan Diomandé, quien puso el tanto que dejó el marcador 4-1.

¿Cómo quedaron los otros partidos de la jornada en la Champions League?

Como 4-1 Manchester United

LOSC 2-4 Galatasaray

Sporting Lisboa 2-3 LASK

Real Betis 1-0 Feyenoord

Inter 1-0 Shakhtar

Bayern 2-2 Arsenal

Aston Villa 3-1 Viking

Club Bruja 3-0 Lens

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