De leyenda madridista a rival: Dani Carvajal ficha con el Getafe

¡Bombazo en el futbol español! Dani Carvajal jugará con el Getafe y se convertirá en rival del Real Madrid en LaLiga, luego de llegar a un acuerdo con el conjunto azulón para incorporarse como agente libre por una temporada.

El ex capitán madridista llega al Coliseum después de cerrar su etapa con el equipo blanco el pasado verano. La llamada de José Bordalás, entrenador del Getafe, habría sido determinante para convencer al defensa de continuar su carrera sin alejarse de Madrid.

La operación representa un movimiento inesperado en el mercado español, pues Carvajal pasó buena parte de su carrera defendiendo la camiseta del Real Madrid y ahora podría enfrentarse al club con el que conquistó algunos de los títulos más importantes de su trayectoria.

🫵 Venga, chavales, 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗮𝗹 𝗚𝗲𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗥𝗥𝗦𝗦 📲 Que no lo digo yo, lo dice Don Dani Carvajal 😌 https://t.co/xY3bqfs4it — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

¿Por qué Dani Carvajal fichó por el Getafe?

La posibilidad de permanecer en Madrid y continuar compitiendo en LaLiga habría pesado en la decisión del futbolista de Leganés. Después de quedarse sin equipo el 30 de junio, el lateral encontró en el Getafe una oportunidad para mantenerse en activo y aportar su experiencia a un proyecto que busca fortalecer su plantilla.

De acuerdo con la información publicada por la prensa española, Carvajal habría aceptado una reducción considerable de su salario. Mientras que en el Real Madrid percibía cerca de 10 millones de euros netos anuales, su nueva remuneración podría ser hasta diez veces menor.

Su llegada también responde a las necesidades deportivas de Bordalás, quien busca reforzar el costado derecho de la defensa. Carvajal compartiría posición con Kiko Femenía, aunque su experiencia también permitiría al entrenador utilizarlo como central por derecha en determinados esquemas con tres defensores.

Buff... El 14 del Geta, niño 😮‍💨 https://t.co/Sg3KHeP0Ek — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

Los títulos que Dani Carvajal ganó con el Real Madrid

Durante su trayectoria con el conjunto blanco, Carvajal disputó 451 partidos y conquistó 27 títulos, según el recuento difundido en la información de su fichaje.

Entre sus principales logros destacan:

6 Champions League , el máximo torneo europeo de clubes.

, el máximo torneo europeo de clubes. 4 títulos de LaLiga .

. 2 Copas del Rey .

. 4 Supercopas de España .

. 5 Supercopas de Europa .

. 6 Mundiales de Clubes.

A estos trofeos se suman sus éxitos con la selección española, con la que conquistó la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024.