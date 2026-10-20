Nápoles vence 4-3 al Bodo/Glimt en el estadio Diego Armando Maradona y se estrena en la Champions League

El vigente subcampeón de Serie A, el Nápoles, logró el martes su primera victoria de la temporada en Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt (4-3), en el estadio Diego Armando Maradona durante la tercera fecha.

Los italianos apenas necesitaron 50 segundos para adelantarse con diana de Matteo Politano, antes del doblete del escocés Scott McTominay (41', 75') y del gol contra su portería de Odin Bjoertuft. "Es una victoria superimportante para nosotros, de las que dan confianza", analizó McTominay.

Noticia Destacada El campeón se mantiene invicto, PSG se impone al Barcelona en vibrante duelo

Pero los visitantes, reputados por plantar cara a los grandes equipos europeos, empataron dos veces, primero con gol de Jens Petter Hauge (27', 1-1) y luego con tanto de Andreas Helmersen (62', 2-2). En el tiempo añadido, volvieron a dar un susto a los locales con un tercer gol, obra de Sondre Brunstad Fet (90+4').

"Siempre nos falta esa capacidad para matar los partidos, pero estamos en el buen camino, hay que seguir trabajando", valoró el técnico Massimiliano Allegri, cuyo puesto ya está en duda menos de tres meses después de haber asumido el cargo.