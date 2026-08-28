Jenni Hermoso vuelve al Atlético de Madrid y deja atrás su etapa en el futbol mexicano

Después de dos temporadas en el futbol mexicano, Jenni Hermoso volverá a vestir los colores del Atlético de Madrid, club que anunció el fichaje de la delantera española hasta junio de 2027. A sus 36 años, la campeona del mundo inicia una nueva etapa en el equipo donde comenzó su carrera profesional.

El conjunto rojiblanco informó que la atacante llega para fortalecer su línea ofensiva durante la próxima temporada. Con su incorporación, el Atlético suma experiencia y capacidad goleadora a un plantel que contará nuevamente con una futbolista que conoce a fondo la institución.

Jenni Hermoso deja Tigres y vuelve a España

La futbolista madrileña llega procedente de Tigres Femenil, equipo con el que disputó las últimas dos temporadas en la Liga MX Femenil. Durante su paso por el futbol mexicano consiguió un campeonato antes de decidir regresar a España.

Hermoso aseguró que se siente especialmente satisfecha por haber podido elegir el destino de su carrera. La jugadora destacó que regresar al Atlético representa la oportunidad de estar nuevamente en el lugar en el que desea continuar su trayectoria.

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Un regreso al club donde comenzó su carrera

La relación entre Jenni Hermoso y el Atlético de Madrid se remonta a los primeros años de su carrera. La atacante se formó en las filas del club madrileño y debutó con el primer equipo en 2006, cuando comenzó a construir una trayectoria que posteriormente la llevaría a distintos equipos de Europa y México.

A lo largo de su carrera, la delantera también defendió las camisetas de Rayo Vallecano, Barcelona y Paris Saint-Germain. Su primera etapa con el Atlético le permitió dar sus primeros pasos en el futbol profesional antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del futbol español.

Hermoso ya sabe lo que es brillar con el Atlético

La nueva incorporación rojiblanca ya tuvo una etapa destacada con el equipo. Durante la temporada 2018-2019, regresó al Atlético y terminó como la máxima goleadora de la liga española con 24 anotaciones.

Después de aquella campaña volvió a pasar por el Barcelona, antes de comenzar una nueva aventura profesional fuera de España. Su llegada al futbol mexicano marcó otra etapa importante de su carrera, primero con Pachuca y posteriormente con Tigres.

De México al Atlético de Madrid

Durante sus dos años en México, Jenni Hermoso se consolidó como una de las futbolistas de mayor experiencia de la Liga MX Femenil. Su paso por Pachuca y Tigres le permitió competir en un torneo que ha incrementado su protagonismo internacional en los últimos años.

Ahora, la campeona del mundo con España en 2023 regresa al futbol europeo para reencontrarse con el club donde comenzó su historia profesional. El Atlético de Madrid confía en que su experiencia, capacidad ofensiva y conocimiento del futbol español sean factores importantes para la nueva temporada.

Con contrato hasta junio de 2027, Hermoso tendrá una nueva oportunidad de hacer historia con el conjunto madrileño y cerrar una etapa de su carrera regresando al lugar donde todo comenzó.