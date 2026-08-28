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Día de los Abuelos 2026: 50 frases bonitas para dedicar este 28 de agosto por WhatsApp

Este viernes 28 de agosto se celebra en México el Día de los Abuelos, una fecha especial para reconocer el cariño, la sabiduría y las enseñanzas que dejan en la familia. Aquí encontrarás 50 frases bonitas para enviarles por WhatsApp.

Ana García

Por Ana García

28 de ago de 2026

1 min

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Manda ese mensaje por el día de los abuelos.
Manda ese mensaje por el día de los abuelos.

Cada 28 de agosto, las familias mexicanas tienen una oportunidad especial para celebrar a los abuelos y recordarles lo importantes que son en la vida de sus hijos y nietos. Más allá de los regalos, una llamada, un mensaje o unas palabras de cariño pueden convertirse en un detalle significativo.

Los abuelos suelen ocupar un lugar especial dentro de las familias, pues sus historias, consejos, experiencias y muestras de cariño forman parte de los recuerdos que acompañan a varias generaciones.

Por ello, si este viernes quieres sorprender a tu abuela, abuelo o a ambos con un mensaje especial, puedes aprovechar alguna de estas 50 frases bonitas para enviar por WhatsApp este 28 de agosto.

50 frases bonitas para felicitar a los abuelos este 28 de agosto

  1. Feliz Día de los Abuelos. Gracias por llenar nuestra familia de amor, consejos, historias y recuerdos que siempre llevaré en el corazón.
  2. Abuela, gracias por ser ese abrazo que reconforta, esa palabra que aconseja y ese corazón que siempre tiene amor para compartir. ¡Feliz día!
  3. Abuelo, tu experiencia y tus enseñanzas son un regalo que vale más que cualquier cosa. Gracias por todo lo que has hecho por nuestra familia. ¡Feliz Día de los Abuelos!
  4. Hoy quiero recordarte lo mucho que te quiero y lo importante que eres para mí. Espero que tengas un día lleno de cariño, sonrisas y momentos felices.
  5. Los abuelos son raíces que sostienen a la familia y recuerdos que permanecen para siempre. Gracias por ser una parte tan importante de mi vida.
  6. Feliz Día de los Abuelos a quienes convierten cada visita, cada consejo y cada abrazo en un recuerdo que guardamos para toda la vida.
  7. Abuela, tu cariño ha sido uno de los regalos más bonitos que la vida me ha dado. Gracias por quererme siempre de una manera tan especial.
  8. Abuelo, gracias por enseñarme con tus palabras y, sobre todo, con tu ejemplo. Te quiero muchísimo y deseo que hoy recibas todo el amor que mereces.
  9. Que nunca te falten motivos para sonreír, personas que te quieran y momentos que te hagan sentir lo especial que eres. ¡Feliz Día de los Abuelos!
  10. Hoy celebramos tu vida, tu historia y todo el amor que has sembrado en nuestra familia. Gracias por ser un abuelo maravilloso.
  11. Una familia puede tener muchas historias, pero las que cuentan los abuelos siempre tienen un lugar especial en el corazón. ¡Feliz día!
  12. Abuela, tus abrazos tienen algo que no se puede explicar: hacen que cualquier problema parezca un poco más pequeño. Gracias por estar siempre.
  13. Abuelo, cada historia que compartes es un pedacito de nuestra familia que podemos conservar y recordar para siempre. ¡Feliz Día de los Abuelos!
  14. Gracias por cada consejo, cada abrazo, cada sonrisa y cada momento compartido. Tenerte en mi vida es una verdadera bendición.
  15. Feliz 28 de agosto. Hoy quiero decirte que eres una persona muy especial para mí y que agradezco profundamente cada momento que hemos vivido juntos.
  16. Los años pueden pasar, pero el amor de un abuelo permanece en el corazón de sus nietos para siempre. ¡Feliz Día de los Abuelos!
  17. Abuela, deseo que hoy recibas una pequeña parte de todo el amor, alegría y cariño que tú has regalado a nuestra familia durante tantos años.
  18. Abuelo, gracias por ser una fuente de sabiduría, paciencia y cariño. Me siento muy afortunado de poder llamarte abuelo.
  19. Hoy es un buen día para decirte algo que quizá no digo lo suficiente: te quiero muchísimo y agradezco tenerte en mi vida. ¡Feliz día!
  20. Que este Día de los Abuelos esté lleno de abrazos sinceros, sonrisas, recuerdos bonitos y mucho amor de toda la familia.
  21. Abuela, eres parte de mis recuerdos más bonitos y de muchas de las historias que algún día contaré con una sonrisa. ¡Feliz Día de los Abuelos!
  22. Abuelo, tu cariño es una herencia que no se puede medir con dinero, porque está hecho de recuerdos, enseñanzas y momentos inolvidables.
  23. Gracias por ser ese lugar al que siempre puedo regresar para encontrar una sonrisa, un consejo y un abrazo lleno de cariño. ¡Feliz día!
  24. Hoy celebramos a quienes con paciencia, amor y experiencia han ayudado a construir nuestras familias. ¡Feliz Día de los Abuelos!
  25. Que la vida te devuelva multiplicado todo el amor que has entregado a tus hijos, nietos y a cada persona que ha tenido la fortuna de conocerte.
  26. Abuela, gracias por cada comida preparada con amor, cada consejo y cada abrazo. Todos esos pequeños detalles se han convertido en grandes recuerdos.
  27. Abuelo, eres una de esas personas que dejan huella sin darse cuenta. Gracias por formar parte de mi historia y por enseñarme tanto.
  28. Feliz Día de los Abuelos a quienes saben que un abrazo puede decir más que mil palabras y que una sonrisa puede quedarse para siempre en la memoria.
  29. Hoy quiero celebrar tu existencia y agradecerle a la vida por permitirme compartir tantos momentos contigo. Te quiero mucho, abuela.
  30. Abuelo, espero que hoy te rodeen las personas que más te quieren y que recibas todo el cariño que mereces. ¡Feliz 28 de agosto!
  31. Los abuelos hacen que la familia tenga raíces fuertes y recuerdos llenos de amor. Gracias por ser una parte fundamental de nuestra familia.
  32. Abuela, tu amor ha acompañado muchas etapas de mi vida y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. ¡Te quiero y te deseo un hermoso día!
  33. Abuelo, cada consejo que me has dado y cada historia que me has contado forma parte de las enseñanzas que llevo conmigo. Gracias por tanto.
  34. Hoy no hace falta un gran regalo para hacerte feliz; basta con recordarte cuánto te queremos y lo importante que eres para todos nosotros.
  35. Feliz Día de los Abuelos. Que nunca olvides que tu familia te quiere, te admira y agradece profundamente todo lo que has hecho por nosotros.
  36. Abuela, gracias por ser cómplice de tantas aventuras, guardiana de tantos secretos y protagonista de tantos recuerdos hermosos. ¡Feliz día!
  37. Abuelo, contigo aprendí que las mejores enseñanzas muchas veces vienen acompañadas de una historia, una sonrisa y un buen consejo.
  38. Que este 28 de agosto sea una oportunidad para abrazarte fuerte y decirte personalmente o a la distancia cuánto te queremos. ¡Feliz Día de los Abuelos!
  39. Los abuelos son tesoros familiares que guardan historias de varias generaciones. Gracias por compartir tu historia y tu amor con nosotros.
  40. Abuela, no existen suficientes palabras para agradecer todo el amor que has dado. Solo puedo decirte que te quiero con todo mi corazón.
  41. Abuelo, gracias por enseñarnos que la familia siempre debe permanecer unida y que los buenos recuerdos son uno de los mayores tesoros de la vida.
  42. Hoy celebramos tu vida y todas las huellas bonitas que has dejado en quienes te queremos. Que tengas un maravilloso Día de los Abuelos.
  43. Feliz día a los abuelos que con una sonrisa, una palabra cariñosa y un abrazo hacen que cualquier momento se convierta en un recuerdo especial.
  44. Abuela, cada momento a tu lado es un recuerdo que quiero conservar por siempre. Gracias por regalarme tanto amor y tanta ternura.
  45. Abuelo, eres parte de nuestras raíces, de nuestras historias y de nuestra familia. Gracias por todo lo que has construido con amor a lo largo de los años.
  46. Hoy quiero agradecerte no solo por ser mi abuelo, sino por la persona que eres y por todo lo que has aportado a nuestra familia. ¡Te quiero mucho!
  47. Que este Día de los Abuelos te encuentre rodeado de cariño, abrazos y muchas sonrisas, porque mereces recibir todo el amor que has dado.
  48. Feliz 28 de agosto a los abuelos que convierten los momentos sencillos en recuerdos inolvidables y que hacen que la familia se sienta como hogar.
  49. Abuela y abuelo, gracias por ser parte de nuestra historia y por dejarnos como legado algo que ningún regalo puede igualar: su amor y sus enseñanzas.
  50. Feliz Día de los Abuelos. Hoy y siempre quiero que sepan que son una parte invaluable de nuestra familia y que su amor permanecerá en nuestros corazones para siempre.

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