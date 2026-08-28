Día de los Abuelos 2026: 50 frases bonitas para dedicar este 28 de agosto por WhatsApp

Cada 28 de agosto, las familias mexicanas tienen una oportunidad especial para celebrar a los abuelos y recordarles lo importantes que son en la vida de sus hijos y nietos. Más allá de los regalos, una llamada, un mensaje o unas palabras de cariño pueden convertirse en un detalle significativo.

Los abuelos suelen ocupar un lugar especial dentro de las familias, pues sus historias, consejos, experiencias y muestras de cariño forman parte de los recuerdos que acompañan a varias generaciones.

Por ello, si este viernes quieres sorprender a tu abuela, abuelo o a ambos con un mensaje especial, puedes aprovechar alguna de estas 50 frases bonitas para enviar por WhatsApp este 28 de agosto.

50 frases bonitas para felicitar a los abuelos este 28 de agosto