‘Pláticas del Mal’ pierde patrocinador tras comentarios ofensivos contra el Cruz Azul Femenil

El podcast ‘Pláticas del Mal’ perdió el respaldo comercial de uno de sus principales patrocinadores. Esto debido a los polémicos y despectivos comentarios que realizaron los integrantes del programa hacia el plantel de Cruz Azul Femenil, mismos que provocaron una ola de rechazo e indignación.

Las declaraciones realizadas por los conductores durante una de sus emisiones respecto a las jugadoras del equipo, generaron una rápida reacción de rechazo por parte de las y los seguidores del plantel femenil. Ante esto; uno de sus patrocinadores decidió deslindarse del podcast y romper lazos con los integrantes.

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¿Qué patrocinador perdió ‘Pláticas del Mal’ tras comentarios polémicos?

La polémica inició tras la reciente goleada 10-0 que sufrió el conjunto celeste ante el América Femenil en la Liga MX Femenil. Durante una emisión del programa, los conductores utilizaron adjetivos despectivos hacia el rendimiento de las futbolistas y la directiva del club.

Estos comentarios fueron calificados como violencia digital, ante el creciente llamado en redes sociales para retirar el respaldo publicitario al espacio, la empresa TeamMéxico.mx hizo oficial la cancelación inmediata de su relación comercial con ‘Pláticas del Mal’; dejando así al programa sin uno de sus patrocinadores.

La empresa confirmó a través de un comunicado difundido en sus canales digitales que se deslindaba de las opiniones vertidas por el elenco, subrayando que su política institucional rechaza cualquier manifestación de discriminación, odio o violencia en el deporte. El pronunciamiento enfatizó que los valores de la marca demandan espacios de entretenimiento incluyentes y de respeto.

Sanciones por parte del Cruz Azul

El impacto del caso trascendió el ámbito financiero. El Club Deportivo Cruz Azul emitió una postura oficial en la que vetó definitivamente a los integrantes del pódcast del acceso a sus instalaciones y actividades de prensa, además de reservarse el derecho de emprender acciones legales.

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