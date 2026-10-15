Laura Bozzo termina en Terapia Intensiva; se reporta como delicada

La conductora de televisión Laura Bozzo se encuentra ingresada en la unidad de Terapia Intensiva, donde su estado de salud es reportado como delicado tras sufrir complicaciones médicas derivadas de un choque séptico; la noticia ha generado gran preocupación entre sus seguidores y la comunidad del espectáculo.

Fue la cuenta de ‘Doña Carmelita’ en X (antes Twitter) la encargada de dar a conocer que la conductora se encuentra delicada. La publicación fue rápidamente comentada por usuarios de la red social, mismos que han expresado su preocupación y enviando sus oraciones para la pronta recuperación de Bozzo.

ULTIMO REPORTE ACTUALIZADO DE LAURA BOZZO: Se encuentra en TERAPIA INTENSIVA, reportada como DELICADA por CHOQUE SÉPTICO. 😫😫😫😫😫😫😫Muchas oraciones por su pronta recuperación. https://t.co/KfwuUgQTur — Doña Carmelita (@CarLon_2020) October 15, 2026

Hasta ahora no se han dado más detalles del estado de salud de Laura, sin embargo, se sabe que la conductora fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México (CDMX), tras haberse encontrado ingresada en el Hospital General de Acapulco.

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