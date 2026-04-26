Paris Jackson critica “Michael” biopic de su padre: “Son puras mentiras”

Tras el estreno mundial de la película "Michael" el pasado 23 de abril de 2026, Paris Jackson, la única hija del "Rey del Pop", ha generado un fuerte impacto mediático al desmarcarse públicamente del proyecto. A través de sus redes sociales y declaraciones recientes, la modelo y cantante calificó la cinta como una "fantasía de Hollywood".

La hija del músico señaló que la película se encontraba llena de "mentiras descaradas". Estas publicaciones han encendido las redes sociales por la fuerte crítica que realizó Paris Jackson sobre la película biográfica de su padre, comentarios que no han pasado desapercibidos por los usuarios.

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Paris Jackson rechaza la narrativa de la cinta

Paris explicó que su decisión de alejarse de la producción se debió a la falta de honestidad en el guion. Aunque leyó los borradores iniciales en 2025 y envió notas detalladas sobre partes que consideraba deshonestas o inexactas, la producción decidió ignorar sus comentarios.

Ante esta negativa, optó por no participar en absoluto, afirmando que prefiere la "honestidad por encima de las ventas". La hija del astro musical fue tajante al describir el enfoque de la película:

"Hollywood es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como si lo fuera. El guion está diseñado para complacer a una parte específica del fandom que prefiere vivir en esa fantasía en lugar de afrontar la realidad". escribió la hija del músico.

Distanciamiento del proyecto desde 2024

A diferencia de su hermano mayor, Prince Jackson, quien participó como productor ejecutivo y ha defendido el filme, Paris ha mantenido una postura crítica hacia el control que se ejerce sobre la imagen de su padre. Este distanciamiento no es nuevo; desde 2024, la artista ha cuestionado la gestión financiera y transparencia de los administradores del Estate de Michael Jackson.

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A pesar de su rechazo a la historia contada, Paris aclaró que sus críticas no van dirigidas a los actores. De hecho, envió mensajes de apoyo a su primo Jaafar Jackson y expresó respeto por el trabajo de Colman Domingo; separando el talento artístico de la narrativa que ella considera manipulada.

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