Tucanes en peligro por quema de basura en Catemó, Champotón

Un incendio de basura registrado en la aguadita de Catemó generó daños a la biodiversidad y contaminación del aire, lo que provocó la exigencia de ciudadanos para que las autoridades vigilen la zona y eviten que hechos similares se repitan.

El denunciante José Enrique Medina, quien incluso proporcionó un video del siniestro, señaló que los daños al ecosistema no deben considerarse un asunto menor. “Pedimos a las autoridades que este hecho quede como precedente y que vigilen la zona, dado que a alguien se le puede volver a ocurrir quemar su basura en el lugar”, expresó.

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De acuerdo con testimonios, una persona prendió fuego en el centro del humedal, poniendo en riesgo a la flora y fauna del sitio. “Esto es como un pulmón natural. No es posible que hagan estas cosas, que no tengan un poco de conciencia”, lamentó Medina.

Por su parte, Mildred Cahuich Morales comentó que algunos pobladores suelen quemar basura en las orillas y en cantidades pequeñas, pero en este caso el fuego se inició en el corazón de la aguadita, lo que generó mayor indignación.

El hecho ocurrió la tarde del viernes, sin que las autoridades ambientales se presentaran en el lugar. Los vecinos señalaron que por ello decidieron hacerlo público, para que quede como precedente y se eviten nuevas afectaciones.

La aguadita de Catemó, ubicada cerca de la unidad habitacional Moch Cohuó, alberga un nido de tucanes en las alturas de un antiguo árbol de pich, convirtiéndose en un atractivo natural que ahora se encuentra en riesgo.