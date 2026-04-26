Canales de baja presión mantendrán clima muy caluroso en el Estado de Campeche

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) continuarán las altas temperaturas, entre 40 y 45 grados, sobre la entidad, derivadas por un sistema de alta presión dominante sobre el Golfo de México que está asociado con un anticiclón en niveles medios y altos que se extiende desde el Occidente de la República Mexicana hasta la Península de Yucatán.

Aunado a lo mencionado, persiste el ingreso de aire húmedo desde el Mar Caribe, manteniendo el tiempo estable, con cielo desde despejado a parcialmente nublado, y viento de componente tipo Este con una intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas desde 30 hasta 50 kilómetros sobre las costas del Estado.

Noticia Destacada Clima en Yucatán 27 de abril: calor de 45 grados en Mérida y 22 municipios este lunes

Asimismo, existe un bajo potencial de desarrollo de lluvias sobre la región, por lo que el ambiente continuará con temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día, volviéndose más cálidas con la noche y por la madrugada, donde el mínimo probable ronda entre los 22 grados.

Actualmente, un sistema de alta presión relacionado con un anticiclón extendido sobre gran parte del país es el responsable de la generación de una onda de calor que está afectando a la mayoría del territorio nacional, principalmente en las regiones centrales, del Sur y del Sureste.