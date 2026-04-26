Cazzu confirma que ya superó a Nodal: “Ya no me siento así hace mucho”

La cantante argentina Cazzu ha dado un paso definitivo para cerrar el capítulo más mediático de su vida personal. Tras casi dos años de tensiones, polémicas y una compleja batalla legal, la "Jefa del Trap" aprovechó una de sus recientes presentaciones en vivo para confirmar que su historia con Christian Nodal ha quedado totalmente en el pasado.

Fue durante uno de sus conciertos en Estados Unidos que la cantante aprovechó un momento antes de interpretar su tema "La Cueva", para hablar de su antigua relación. Estos comentarios han generado una reacción positiva entre sus seguidores que mostraron su rápido apoyo a la artista argentina.

Noticia Destacada Director del nuevo video de Nodal se culpa por modelo parecida a Cazzu

Cazzu asegura que ya superó a Christian Nodal

Durante un concierto de su gira "Latinaje" en Estados Unidos, Cazzu se tomó un momento de introspección antes de interpretar su tema "La Cueva". Con una serenidad que cautivó a sus seguidores, la artista reveló que la carga emocional y el dolor que inspiraron esa canción ya no forman parte de su presente.

"Ya no me siento así hace mucho", confesó, dejando claro que el proceso de sanación tras la ruptura con el padre de su hija, Inti, ha concluido con éxito. La cantante enfatizó que, aunque el pasado fue difícil, hoy se encuentra en una etapa de plenitud y fortaleza; algo que generó emoción entre sus seguidores.

Esta declaración llega justo cuando su carrera ha retomado un impulso masivo, con fechas agotadas en varias ciudades estadounidenses y un mensaje de empoderamiento que ha resonado profundamente entre sus fans, quienes han seguido de cerca su resiliencia tras la mediática relación de Nodal con Ángela Aguilar.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal