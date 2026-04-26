Clima en Yucatán 27 de abril: calor de 45 grados en Mérida y 22 municipios este lunes

El clima en Yucatán para este lunes 27 de abril estará marcado por condiciones estables, cielo despejado y temperaturas extremadamente calurosas en gran parte del estado, de acuerdo con el reporte del Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” y autoridades de Protección Civil.

La presencia de un sistema anticiclónico mantendrá el ambiente seco, elevando el riesgo por calor, especialmente en municipios del interior.

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Sistema anticiclónico mantendrá tiempo estable en la Península

La influencia de un sistema anticiclónico en niveles medios de la tropósfera favorecerá condiciones de tiempo estable en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Esto significa que no se esperan lluvias durante la jornada, predominando cielos despejados y alta radiación solar.

Ambiente extremadamente caluroso durante el día

El pronóstico indica un ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso durante el día, mientras que por la noche las temperaturas serán cálidas.

Según Protección Civil de Yucatán, las temperaturas máximas oscilarán entre los 38°C y 42°C en municipios del interior del estado. En la zona costera, el calor será ligeramente menor, con valores entre los 30°C y 33°C.

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Municipios con mayor riesgo por altas temperaturas

Las autoridades advierten que varias demarcaciones enfrentarán condiciones críticas por calor. Entre los municipios con mayor riesgo se encuentran:

Mérida, Kanasín, Chocholá, Santa Elena, Samahil, Sacalum, Opichén, Muna, Kopomá, Kinchil, Izamal, Chapab, Umán, Tixpéhual, Tixkokob, Tetiz, Tecoh, Tahmek, Cacalchén, Buctzotz, Bokobá, Abalá y Halachó.

Vientos moderados con rachas fuertes en la costa

Se esperan vientos del este-sureste y sureste de entre 15 y 25 km/h, con posibles rachas superiores a los 40 km/h. Durante la tarde, estos cambiarán al noreste y norte en la costa de Yucatán y Campeche, lo que podría generar condiciones de oleaje moderado.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas previstas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y clara, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.