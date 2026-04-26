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Campeche / Sucesos

Se voltea tráiler en la carretera federal 180 entre Isla Aguada y Sabancuy en Campeche

El tráiler de caja cerrada de color azul con número económico 70BABT quedó de lado en la orilla de la carretera, en donde parte de la cabina quedó sobre el pavimento.

Pedro Díaz Rivero

Por Pedro Díaz

26 de abr de 2026

1 min

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La cabina quedó sobre el pavimento de la vía federal.
La cabina quedó sobre el pavimento de la vía federal. / Foto: Pedro Díaz

El domingo por la tarde se volteó un tráiler en la carretera federal 180 entre Isla Aguada y Sabancuy por el kilómetro 58, en donde el conductor del tracto camión perdió el control de la pesada unidad, quedó de lado la mayor parte fuera de la carretera y la cabina en la cinta asfáltica, afortunadamente no hubo heridos.

El tráiler de caja cerrada de color azul con número económico 70BABT quedó de lado en la orilla de la carretera, en donde parte de la cabina quedó sobre el pavimento y por fortuna el conductor del tráiler nada más tuvo algunos golpes leves, debido a la volcadura de la pesada unidad.

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El tráfico vehicular se vio lento debido al accidente, sin embargo, sí había paso ya que gran parte del tráiler quedó fuera de la cinta asfáltica y nada más una parte de la cabina del tráiler quedó sobre el acotamiento de la vía de comunicación.

El tráiler llevaba tarimas y quedó de lado sobre el monte a la orilla de la carretera, en donde minutos más tarde de haber ocurrido el accidente llegó personal de la Guardia Nacional para apoyar y ver que el tráfico vehicular pudiera seguir su camino de manera segura.

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