Vanessa Guzmán apoya a Kerly Ruiz tras críticas por su musculatura.

La actriz y atleta mexicana Vanessa Guzmán se ha convertido en la principal aliada de la presentadora venezolana Kerly Ruiz, luego de que esta última fuera blanco de una ola de críticas en redes sociales debido a su físico atlético y musculatura desarrollada. Hecho que ha generado revuelo en diversas plataformas.

La polémica surgió luego de que Ruiz fuera blanco de duras críticas y burlas debido a su actual complexión física, la cual luce notablemente musculosa y definida gracias a su disciplina en el estilo de vida fitness. Sin embargo; las críticas no pasaron desapercibidas por Guzmán que mostró su apoyo.

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Vanessa Guzmán apoya a Kerly Ruiz por medio de sus redes sociales

Guzmán, quien recientemente celebró su 50 cumpleaños mostrando una figura atlética, utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de solidaridad a la conductora de 40 años. "Esto ya lo viví desde hace seis años. Mi apoyo total a esta reina, Kerly Ruiz", expresó la protagonista de Amor mío.

La mexicana recordó la etapa en la que ella misma decidió incursionar en el fisicoculturismo y fue apodada despectivamente como "Hulk" por algunos sectores del público. Kerly Ruiz no tardó en reaccionar al gesto de la actriz mexicana, respondiendo con palabras de admiración mutua.

Vanessa Guzmán apoya a Kerly Ruiz ante burlas por su físico. / Instagram: vanessaguzmann

Ruiz agradeció el respaldo calificando a Guzmán como una de las mujeres más "maravillosas y grandes de México", subrayando que la respeta tanto en su faceta de actriz como de atleta. Esta interacción ha reabierto el debate en redes sociales sobre la presión estética que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

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