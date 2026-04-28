La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció oficialmente la salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar. La información fue compartida durante este martes 28 de abril de 2026 por medio de un mensaje en video difundido en sus redes sociales. Aunado a esto; dio a conocer a la persona que quedará a cargo de la secretaría.

La mandataria detalló que este movimiento responde al interés de Montiel por asumir nuevas responsabilidades políticas dentro de la estructura de Morena. Ariadna Montiel buscará "avanzar en otras tareas del movimiento", explicó la mandataria; consolidándose como una de las figuras operativas más fuertes del partido.

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Montiel, quien estuvo al frente de la dependencia desde 2022 y fue ratificada por Sheinbaum al inicio de su sexenio, se perfila ahora como la posible próxima presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena. Este reajuste ocurre en un contexto de rotación interna, ya que Luisa María Alcalde dejará la dirigencia del partido para incorporarse al gabinete federal como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

¿Quién será el relevo de en la Secretaría de Bienestar?

La presidenta también confirmó que la sucesora de Montiel será Leticia Ramírez Amaya, quien asumirá el cargo el 29 de abril de 2026. Sheinbaum destacó la trayectoria de Ramírez, recordando su labor como secretaria de Educación Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su cercanía con el movimiento desde sus inicios.

Una información relevante para todas y todos. pic.twitter.com/HVEytfjYwT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

Leticia Ramírez llega con la encomienda de mantener la operatividad territorial de la secretaría más importante en términos de presupuesto y padrón de beneficiarios. Es importante señalar que la mandataria aseguró a los beneficiarios que los programas sociales están garantizados constitucionalmente y no sufrirán afectaciones.

Ariadna Montiel participará en la elección de la Presidencia Nacional de Morena

Ariadna Montiel, ex titular de la Secretaría de Bienestar, usó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para informar que durante este martes 28 de abril presentó su renuncia ante la mandataria, Claudia Sheinbaum. De acuerdo con lo señalado; dejar su puesto tiene como fin participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena.

Ariadna busca participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena. / X: @A_MontielR

La política agradeció la confianza de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum por la confianza. Ariadna cerró su mensaje señalando que cierra dicha etapa con la “satisfacción del deber cumplido”.

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