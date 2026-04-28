José Ron anuncia su ruptura con Lizy Martínez; estas fueron sus razones

El actor mexicano José Ron ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa de espectáculos este 28 de abril de 2026, tras confirmar oficialmente el fin de su relación sentimental con la actriz y cantante Lizy Martínez. Noticia que ha sorprendido a sus seguidores y fanáticos de su banda.

El anuncio, realizado durante un reciente encuentro con los medios, pone fin a un noviazgo que duró poco más de un año y que se había mantenido como uno de los más estables del medio. José explicó las razones detrás de la ruptura, además de señalar si Lizy se mantendrá o no en su grupo musical.

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¿Por qué se separaron José Ron y Lizy Martínez?

José Ron fue enfático al declarar que la separación no se debió a conflictos, infidelidades o terceras personas. El galán de telenovelas describió el cierre de este ciclo como una "decisión consciente y madura" tomada en conjunto. Según sus palabras, ambos entendieron que la relación no estaba avanzando en la dirección que buscaban.

La ruptura no solo tiene tintes personales, sino también profesionales. Con el anuncio de la separación, se confirmó que Lizy Martínez dejará de formar parte de "Cóctel", la banda musical fundada y liderada por Ron. Aunque el actor aseguró que mantienen una relación de respeto y mucho cariño, la dinámica de trabajo se verá modificada.

Con este anuncio, José Ron retoma su título mediático como uno de los solteros más cotizados de la industria. "Hay una amistad bonita, nos llevamos bien y nos apoyamos. Hay cariño, hay amor, pero hay que ser maduros y tomar decisiones cuando algo no avanza", expresó el actor para cerrar el tema frente a las cámaras.

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