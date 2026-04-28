Venta preferente, combo jersey y Tour VIP: todo lo que necesitas saber para no perderte el Chivas vs. Tigres de Liguilla

La primera serie de la Liguilla quedó definida para Chivas, que enfrentará a Tigres en los Cuartos de Final del Clausura 2026, en una serie que promete grandes emociones. Todo mundo quiere estar en el Estadio AKRON para apoyar al Rebaño el sábado 9 de mayo, día que se jugará el partido de vuelta.

El apoyo de la Nación Rojiblanca ha sido determinante durante todo el torneo y con el aniversario número 120 del club por llegar, es momento de que la unión entre equipo y afición se note más que nunca. La Casa de los Mexicanos se ha convertido en una auténtica fortaleza, así que ¡vamos juntos por el partido 14 sin derrota en casa!

Los costos de estos paquetes

¿Cómo adquirir boletos para la vuelta de los Cuartos de Final Chivas vs Tigres?

Ya está a la venta el combo jersey, que incluye la playera de visita versión réplica y la entrada para el partido ante la UANL.

Otra opción es el Tour VIP, que permite conocer los rincones más sagrados del Estadio AKRON, además de disfrutar de alimento, bebida y postre. Adicional al boleto de entrada, se recibirá una bufanda, un portagafete y la acreditación conmemorativa del tour.

La venta preferente para Chivabonados comenzará el jueves 30 de abril a las 10 AM y concluye el 1 de mayo, mientras que la venta general iniciará el 2 de mayo a las 10 AM. En ambos casos, a través de la APP y sitio web de Boletomóvil, o en las taquillas de la Fortaleza Rojiblanca.