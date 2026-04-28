Presidenta Sheinbuam anuncia acuerdo con gasolineros para disminuir precio del diésel; esto costará a partir de la próxima semana

A través de un video publicado en sus redes sociales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno alcanzó un acuerdo con los dueños de gasolineras de todo el país, para que el precio del diésel se ajuste a 27 pesos por litro.

Esta disminución entrará en vigor a partir de la próxima semana en todo el territorio nacional, que de acuerdo con la jefa del Ejecutivo Federal es para beneficiar la economía de todas las familias mexicanas.

“Me da mucho gusto informarles que hemos llegado a un gran acuerdo: El precio del diésel va a llegar a 27 pesos. Y eso es a partir de la próxima semana que, poco a poco, se va a ir ajustando para llegar a 27 pesos”, declaró la mandataria, que estuvo acompañada por los empresarios gasolineros, así como por miembros de su gabinete.

Fue desde el Salón de Tesorería, en donde la Presidenta Sheinbaum recordó que además este 27 de abril se firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación de Sociedades de Vales (ASEVAL), para que se reduzcan las comisiones en el pago de gasolinas y diésel con tarjetas y vales, también para beneficiar a los mexicanos.