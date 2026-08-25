Eduin Caz enfurece y sale en defensa de Ese Pérez: “Pero si así es el juego, juguemos"

El vocalista y líder de Grupo Firme, Eduin Caz, desató la polémica en redes sociales, tras manifestar su indignación ante la reciente dinámica de ‘La Casa de los Famosos México’. La molestia surgió luego de que su amigo cercano, Ese Pérez, fuera trasladado al área de "El Exilio" en la víspera de su cumpleaños.

El comediante y creador de contenido fue enviado a la zona tras la votación por parte del público. Sin embargo; la decisión de los fanáticos generó gran molestia en el artista que usó sus redes sociales en donde con unas pocas palabras logró expresar su inconformidad y mostrar su apoyo hacia el influencer.

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¿Qué dijo Eduin Caz ante el envió de Ese Pérez al “exilio”?

El envió de Ese Pérez fue tras una votación del público en la dinámica nominada como "La Mudanza", donde la audiencia catalogó al comediante como uno de los habitantes menos activos o "muebles" de la temporada del nuevo show. Al ser enviado a la zona aislada exactamente el día de su fiesta de cumpleaños, el músico expresó su molestia.

A través de sus historias de Instagram, Eduin Caz publicó una fotografía realizando una seña obscena acompañada de un firme mensaje dirigido tanto a la producción como al público del programa: "No tenían que hacer lo que hicieron. Es su cumpleaños. Pero si así es el juego, juguemos".

Eduin Caz expresa su molestia por "El Exilio" a Ese Pérez. / Instagram: eduincaz

Con el mensaje, el artista sugirió que movilizará a sus millones de seguidores para emitir votos masivos que garanticen la permanencia de su amigo dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. La contundente de Caz ha encendido la conversación entre los fanáticos del show, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la defensa del cantante y quienes defienden la libertad del público.

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