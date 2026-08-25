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¡Zafarrancho en Plaza Galerías Campeche! Difunden video de pelea a golpes en los pasillos

Varias personas protagonizaron una pelea a golpes en Plaza Galerías Campeche. El hecho fue grabado en video y requirió la intervención de la seguridad privada del lugar.

Por Redacción Por Esto!

25 de ago de 2026

1 min

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Un enfrentamiento violento se registró presuntamente en las instalaciones de Plaza Galerías Campeche.
Un enfrentamiento violento se registró presuntamente en las instalaciones de Plaza Galerías Campeche. / Especial

Momentos de tensión se registraron presuntamente dentro de Plaza Galerías Campeche, donde varias personas protagonizaron una riña ante la mirada de clientes y empleados que se encontraban en el centro comercial.

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En un video difundido en redes sociales se observa a por lo menos dos hombres intercambiar golpes y forcejeos, mientras otras personas intentan separarlos. Una mujer también interviene durante el enfrentamiento, que ocurrió en uno de los pasillos del inmueble.

Al final de la grabación aparecen elementos de seguridad privada para controlar la situación. Hasta el momento se desconocen las causas de la pelea y no existe información oficial sobre personas lesionadas o detenidas.