Recuperan camioneta robada tras operativo en la carretera Campeche-Mérida

Una camioneta que presuntamente fue robada en el municipio de Hecelchakán fue recuperada por elementos policiales sobre la carretera federal Campeche-Mérida, poco después de que el propietario reportara el hecho.

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De acuerdo con la información disponible, el afectado alertó a las autoridades este lunes 24 de agosto, luego de que presuntamente fuera despojado de la unidad. Tras recibir las características del vehículo, los agentes desplegaron recorridos de búsqueda en diferentes puntos del municipio.

Durante el operativo, los policías localizaron una camioneta JAC de color rojo que coincidía con la descripción proporcionada. La unidad fue asegurada; sin embargo, no se informó si hubo personas detenidas relacionadas con el presunto robo.

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, con sede en Hecelchakán, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el robo y determinar responsabilidades.