Detienen a sujeto con presuntas sustancias ilícitas en la colonia Flamboyanes de Champotón

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, luego de que presuntamente le encontraran varias bolsitas con posibles sustancias ilícitas en la colonia Flamboyanes, en Champotón.

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La detención se registró el lunes 24 de agosto durante recorridos de vigilancia realizados en ese sector de la ciudad. Sin embargo, las autoridades no precisaron qué tipo de sustancias habrían sido aseguradas ni la cantidad encontrada.

El detenido y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

JGH