Exdirector de la DEA reconoce a García Harfuch por operativos contra cárteles y cooperación con EU

El exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Derek Maltz, reconoció públicamente el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por las acciones emprendidas contra organizaciones criminales en México.

A través de un mensaje publicado este martes 25 de agosto en redes sociales, Maltz destacó los operativos de alto impacto, detenciones relevantes y aseguramientos de drogas, armas y activos.

También subrayó la cooperación diaria entre autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos como uno de los elementos que, desde su perspectiva, deben mantenerse para combatir a las redes del narcotráfico.

¿Qué dijo Derek Maltz sobre García Harfuch?

Maltz sostuvo que el titular de la SSPC ha mostrado un liderazgo firme en la lucha contra los cárteles que operan a ambos lados de la frontera.

En su mensaje señaló que existen acciones concretas contra estos grupos, entre ellas arrestos importantes y decomisos.

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El exfuncionario estadounidense pidió además mantener la presión contra las organizaciones criminales y reforzar la colaboración bilateral.

“Las acciones hablan más que las palabras”, escribió Maltz, quien llamó a seguir entregando resultados en materia de seguridad.

DEA también destacó recientemente el trabajo de Harfuch

El pronunciamiento de Maltz se suma al realizado días antes por Terrance Cole, director de la DEA.

Durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, celebrada el 18 de agosto en Buenos Aires, Cole calificó a García Harfuch como un “socio de confianza” para Estados Unidos.

El funcionario estadounidense también recordó la trayectoria del secretario mexicano en distintas instituciones de seguridad.

RESULTS MATTER. 🇲🇽🇺🇸

LIVES BEING SAVED,

TERRORISTS BEING HELD ACCOUNTABLE 👍🏻👍🏻



Mexico’s Security Secretary @OHarfuch continues to demonstrate aggressive leadership in the fight against the powerful cartels terrorizing communities on both sides of the border.🇺🇸🇲🇽🇺🇸



There is… pic.twitter.com/gxE7aQoEOS — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 25, 2026

Estados Unidos reconoce cooperación con México contra crimen organizado

Las declaraciones de ambos funcionarios reflejan el énfasis que autoridades estadounidenses han puesto en la cooperación con México frente al tráfico de drogas y las operaciones de grupos delictivos.

Hasta ahora, los pronunciamientos se han concentrado en destacar la coordinación operativa y los resultados de las acciones de seguridad, sin anunciar nuevos acuerdos específicos entre ambos gobiernos.

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