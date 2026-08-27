Bruno Mars confirma nueva fecha en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

El cantante Bruno Mars ha vuelto a sorprender a sus miles de fans, pues dio a conocer que se abrirá una quinta fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la cual también forma parte de su gira “The Romantic Tour”.

Uno de los momentos más esperados para el público, debido a sus cuatro anteriores fechas, programadas para el 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026, ya se agotaron por completo. Por ese motivo, por medio de sus redes sociales oficiales, Bruno Mars ha confirmado una nueva presentación.

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¿Cuándo es la nueva fecha de Bruno Mars en la CDMX?

Esto lo convertiría en uno de los artistas que ha tenido más presentaciones en el recinto de la capital mexicana, la gira del cantante ha estado rompiendo récords de mayores ventas de boletos en un solo día en la historia de Live Nation, también alcanzó 2.1 millones de entradas vendidas en la plataforma de Ticketmaster.

Se sabe que este tour es uno de los más pedidos por el público. Entre sus paradas más extensas se encuentran las seis noches en el Wembley Stadium de Londres, cinco en el Rogers Stadium de Toronto y cinco en el SoFi Stadium de Los Ángeles, además de la Ciudad de México.

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Hasta el momento, no se sabe cuándo se realizará la venta de boletos y tampoco el horario, pero ya se tiene confirmado que el cantante va a estar en el Estadio GNP de la CDMX, el próximo 11 de diciembre, siendo su quinta presentación en el recinto.

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