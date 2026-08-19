MTV elimina Mejor Rock de los VMAs 2026 y desata polémica entre los seguidores del género

Una de las categorías históricas de los Video Music Awards quedó fuera de la edición de este año. MTV dio a conocer las nominaciones de los VMAs 2026 sin incluir el premio a Mejor Rock, una modificación que rápidamente encendió la conversación entre músicos y seguidores del género.

En su lugar, la ceremonia incorporó Mejor Alternativo, categoría que reúne propuestas asociadas con sonidos que se mueven entre el rock, el pop y otras corrientes contemporáneas. El cambio apunta a una transformación en la manera en que MTV clasifica la música y reconoce a los artistas que actualmente tienen mayor presencia en plataformas y tendencias digitales.

La modificación contrasta con lo ocurrido en la edición anterior, cuando uno de los momentos relevantes de los VMAs estuvo relacionado con un homenaje al fallecido Ozzy Osbourne, conocido mundialmente como el Príncipe de las Tinieblas. Ahora, la publicación de los nuevos nominados llegó acompañada de la desaparición de uno de los reconocimientos históricamente relacionados con el género.

La categoría de Mejor Rock formó parte de los 23 reconocimientos incluidos en la edición de 1989, una gala recordada por reunir a figuras como Madonna, Paula Abdul, Bon Jovi y The Cure. Desde entonces, el premio atravesó modificaciones, cambios de nombre e incluso una suspensión temporal.

En 2007, el reconocimiento fue retirado junto con otras 13 categorías, aunque regresó un año después. Durante las siguientes ediciones volvió a tener presencia dentro de los premios de MTV, convirtiéndose en un espacio para artistas establecidos y nuevas propuestas vinculadas con el rock internacional.

Las críticas por la desaparición de Mejor Rock

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron el movimiento como otra señal del distanciamiento de MTV del rock. Entre los comentarios surgieron nuevamente discusiones sobre la pérdida de presencia del género en los grandes medios musicales.

El debate también ha retomado declaraciones hechas anteriormente por distintas figuras. Billy Corgan, cofundador de The Smashing Pumpkins, llegó a plantear una supuesta relación entre MTV y la CIA para disminuir la influencia del rock a finales de los años noventa, aunque esta versión ha sido señalada como una teoría sin pruebas y relacionada con desinformación.

Otros músicos han ofrecido explicaciones muy distintas sobre la transformación del género. Rob Zombie ha señalado que el rock perdió parte de su esencia cuando se alejó de determinados elementos culturales que anteriormente lo acompañaban, mientras que Shirley Manson, vocalista de Garbage, ha cuestionado durante años el rumbo adoptado por la industria musical.

Manson declaró en 2025 que después de los ataques terroristas de 2001 comenzó a imponerse en la radio un sonido más seguro, ligero y comercial. Desde su perspectiva, esto contribuyó a disminuir la presencia de propuestas más arriesgadas y favoreció el crecimiento de un pop altamente comercial, tendencia que, según la cantante, se ha mantenido durante más de dos décadas.

Las nominaciones de rock ya generaban discusión

La clasificación de algunos candidatos de Mejor Rock también había provocado cuestionamientos en años recientes. Artistas como twenty one pilots, Imagine Dragons y Lorde habían aparecido vinculados con la categoría pese a que parte de su propuesta se encuentra más cercana al pop alternativo o a sonidos híbridos.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2014, cuando Lorde obtuvo el reconocimiento gracias a “Royals”, una canción identificada ampliamente con el pop alternativo. Situaciones como esta fueron modificando gradualmente la percepción sobre los límites musicales que MTV utilizaba para definir al rock.

El rock mantiene señales de crecimiento

La eliminación también llama la atención porque coincide con indicadores que apuntan a una recuperación de la popularidad del rock. En los últimos años se ha observado un aumento en el consumo de catálogos clásicos, incluida la música de Led Zeppelin, además del interés generado por producciones documentales relacionadas con grandes bandas.

Reportes publicados durante 2025 también ubicaron al rock como el segundo género con mayor relevancia en Estados Unidos, lo que ha alimentado la discusión sobre si realmente existe una caída del género o si simplemente ha cambiado la manera en que las nuevas generaciones lo consumen.

Hasta el momento, MTV no ha detallado públicamente las razones específicas que llevaron a retirar Mejor Rock de los VMAs 2026. Mientras llega una explicación oficial, la modificación continúa generando discusión sobre el espacio que tendrá el género dentro de una de las ceremonias musicales más reconocidas de la televisión.

Lista de nominados a los VMAs 2026

Video del Año

Ariana Grande, “hate that i made you love me”Bruno Mars, “I Just Might”Gener8ion, “STORM starring Yung Lean”Madonna, “Confessions II — The Film”Sabrina Carpenter, “Tears”Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”

Artista del Año

Ariana GrandeBruno MarsMadonnaMorgan WallenSabrina CarpenterTaylor Swift

Canción del Año

BTS, “Swim”Ella Langley, “Choosin’ Texas”HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI, “Golden”Madonna & Sabrina Carpenter, “Bring Your Love”Olivia Dean, “Man I Need”PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”RAYE, “WHERE IS MY HUSBAND!”

Mejor Artista Nuevo

Bella KayCORTISMagnus FerrellMalcolm ToddMyles SmithSienna SpiroStella Lefty

Mejor Colaboración

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice, “Chains & Whips”French Montana x Max B, “Ever Since U Left Me”Madonna & Sabrina Carpenter, “Bring Your Love”PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”Shakira & Burna Boy, “Dai Dai”Teyana Taylor & Lucky Daye, “Hard Part”

Mejor Pop

Ariana Grande, “hate that i made you love me”Charli XCX, “SS26”LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”Olivia Rodrigo, “drop dead”Sabrina Carpenter, “House Tour”Tate McRae, “Nobody’s Girl”Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”

Mejor Hip-Hop

Cardi B ft. Kehlani, “Safe”Don Toliver, “E85”Drake, “Janice STFU”Megan Thee Stallion, “LOVER GIRL”Travis Scott, “DUMBO”Tyler, The Creator, “SUGAR ON MY TONGUE”

Mejor R&B

Bruno Mars, “I Just Might”Chris Brown, “It Depends/Obvious”Dave & Tems, “Raindance”Justin Bieber, “YUKON”Kehlani, “Folded”Mariah the Scientist & Kali Uchis, “Is It a Crime”

Mejor Alternativo

Geese, “Taxes”mgk & Fred Durst, “FIX UR FACE”Noah Kahan, “The Great Divide”Olivia Rodrigo, “the cure”SOMBR, “Homewrecker”Tame Impala, “Dracula”twenty one pilots, “Drag Path”

Mejor Dance

Bebe Rexha & Faithless, “New Religion”Harry Styles, “Aperture”Lady Gaga & Doechii, “RUNWAY”Madonna, “Confessions II, The Film”PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”Slayyyter, “DANCE …”Tate McRae, “Nobody’s Girl”

Mejor Latin

Anitta with Shakira, “Choka Choka”Bad Bunny, “NUEVAYoL”Fuerza Regida, “TU SANCHO”KAROL G, “Papasito”Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia, “La Perla”Ryan Castro, Kapo & GANGSTA, “LA VILLA”Shakira & Burna Boy, “Dai Dai”

Mejor K-Pop

BLACKPINK, “JUMP”BTS, “SWIM”CORTIS, “REDRED”KATSEYE, “PINKY UP”LE SSERAFIM feat. j-hope of BTS, “SPAGHETTI”LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”

Mejor Country

Ella Langley, “Choosin’ Texas”Kacey Musgraves, “Dry Spell”Lainey Wilson, “Somewhere Over Laredo”Luke Combs, “Back in the Saddle”Shaboozey, “Cowgirl”Stella Lefty, “Boston”Tucker Wetmore, “Brunette”

Mejor Dirección

Ariana Grande, “hate that i made you love me”Bruno Mars, “I Just Might”GENER8ION, “STORM starring Yung Lean”Madonna, “Confessions II, The Film”Sabrina Carpenter, “House Tour”Taylor Swift, “Opalite”

Mejor Dirección de Arte

Charli XCX, “SS26”Lady Gaga & Doechii, “RUNAWAY”Madonna, “Confessions II, The Film”PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”SOMBR, “My Body Isn’t Ready”Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”

Mejor Cinematografía

A$AP Rocky, “PUNK ROCKY”Ariana Grande, “hate that i made you love me”LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”Madonna, “Confessions II, The Film”Shaboozey, “Cowgirl”Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”

Mejor Edición

Ariana Grande, “hate that i made you love me”Bruno Mars, “I Just Might”LISA, “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”Madonna, “Confessions II — The Film”Sabrina Carpenter, “House Tour”Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”

Mejor Coreografía

GENER8ION, “STORM starring Yung Lean”Harry Styles, “Dance No More”KATSEYE, “PINKY UP”Madonna, “Confessions II, The Film”Tate McRae, “Nobody’s Girl”Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”

Mejores Efectos Visuales

Ariana Grande, “hate that i made you love me”JISOO X ZAYN, “Eyes Closed”Madonna, “Confessions II, The Film”PinkPantheress, “Stateside + Zara Larsson”RAYE ft. Hans Zimmer, “Click Clack Symphony.”Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”