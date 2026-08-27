Fuerte encontronazo deja dos autos destrozados en la colonia Fátima de Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente vial entre dos vehículos particulares se registró sobre la calle 35-A, esquina con 66, en la colonia Fátima, frente al establecimiento denominado La Bodeguita Express, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una persona con golpes menores que no requirió traslado hospitalario.

Noticia Destacada Mujer termina lesionada tras derrapar en motocicleta en Campeche

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo, color azul, con placas de Tabasco, circulaba sobre la calle 66 y, al llegar al cruce con la 35-A, presuntamente omitió realizar su alto total, pese a la presencia de un disco de señalamiento y un tope.

Al continuar su marcha sin la debida precaución, el vehículo terminó impactándose contra una Honda CR-V color plata, con placas de Yucatán, la cual transitaba con preferencia y era conducida por una mujer.

Debido a la fuerza del encontronazo, ambas unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad, presentando severos daños principalmente en la parte frontal, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar a los involucrados. El conductor del Aveo presentó únicamente algunos golpes menores, por lo que, tras ser atendido en el lugar, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Posteriormente arribaron peritos de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad del accidente y establecer el monto de los daños ocasionados.

Uno de los principales inconvenientes para alcanzar un acuerdo fue que, de manera preliminar, el conductor señalado como presunto responsable no contaba con seguro vehicular, por lo que las partes tuvieron que buscar un arreglo para garantizar el pago de las reparaciones.

Finalmente, las unidades fueron retiradas y orilladas para liberar parcialmente la vialidad, mientras los involucrados buscaban llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños.

JGH