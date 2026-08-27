Partido Somos acusa a la FGR de fabricar pruebas contra Ernesto Ruffo por caso de huachicol fiscal

El partido Somos, antes denominado Somos México, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar pruebas contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, después del aseguramiento de documentos en dos bodegas de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Instituto Nacional Electoral (INE), dirigentes de esa fuerza política presentaron su nueva identidad gráfica y aprovecharon para cuestionar la investigación federal relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles.

Amado Avendaño, vocero de Somos, sostuvo que parte del material asegurado pertenecía a la defensa y acusó a la FGR de utilizar el cateo para construir elementos en contra de Ruffo.

¿Qué acusa Somos sobre el caso de Ernesto Ruffo?

Avendaño afirmó que en las cajas localizadas en las bodegas había documentación destinada a la revisión de la defensa y sostuvo que el aseguramiento podría ser utilizado para “fabricar pruebas”.

También cuestionó las imágenes difundidas sobre el operativo y señaló que las cajas mostradas parecían nuevas.

Estas declaraciones corresponden a la postura del partido y no acreditan por sí mismas irregularidades por parte de la Fiscalía.

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¿Qué encontró la FGR en las bodegas de CDMX?

La fiscal general Ernestina Godoy informó previamente que las autoridades aseguraron documentos de importación, actas de asamblea y contratos relacionados con la empresa Ingemar, vinculada en la investigación con Ruffo.

De acuerdo con la FGR, el material localizado aportaría indicios sobre operaciones de comercio exterior y posibles mecanismos utilizados dentro de una presunta red de huachicol fiscal.

La Fiscalía sostiene que estos documentos podrían ayudar a reconstruir el modo de operación del esquema investigado y abrir nuevas líneas de investigación.

La indagatoria contempla a Ernesto Ruffo y otras 24 personas, de las cuales nueve han sido detenidas, según la información oficial.

Somos cambia de nombre tras resolución del TEPJF

Durante la misma conferencia, el partido presentó formalmente su nueva denominación: Somos.

El cambio se realizó después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la organización no podía utilizar la palabra “México” en su nombre y siglas.

La fuerza política conservará un emblema en color rosa.

Somos México presentó ante el #INE su nueva propuesta de identidad para cumplir con la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

𝐏𝐨𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐧𝐨 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚𝐬 𝐧𝐢… pic.twitter.com/O4I5I230FM — SOMOS (@SomosMxMexico) August 27, 2026

Somos prepara quejas contra Morena

La dirigencia de Somos también anunció que presentará quejas por posibles actos anticipados de campaña relacionados con la designación de coordinadores de la transformación de Morena en Colima, Sinaloa, Querétaro y Aguascalientes.

Por ahora, tanto las acusaciones del partido contra la FGR como la investigación sobre Ruffo permanecen dentro de procedimientos políticos y judiciales en curso.

Ruffo Appel conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad competente.

IO