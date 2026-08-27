Tráiler impacta por alcance a automóvil en la avenida 115 de Playa del Carmen

Un tráiler se impactó brutalmente en la parte trasera de un automóvil compacto sobre la avenida 115 de Playa del Carmen, por fortuna no se registraron lesionados, solo el susto que se llevó el conductor de la unidad.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida 115 a la altura de la calle 28 en la colonia Ejidal de esta ciudad donde un tráiler al parecer no medió su distancia aunado al exceso de vociferar terminó impactando a un vehículo marca versa, de color blanco.

Luego del impacto los transeúntes se asustaron al escuchar el golpazo que se escuchó en la zona, por unos momentos creyeron que el conductor del vehículo compacto había sufrido lesiones. Sin embargo, luego de unos minutos, el operador de la unidad salió caminando pero asustado al ser golpeado por el pesado camión de color blanco, con el número 75-BL-3S que le provocó cuantos daños materiales en la parte trasera del automóvil.

Noticia Destacada Muere motociclista al quedar debajo de un tráiler en el bulevar Playa del Carmen

Testigos de los hechos de inmediatamente solicitaron el apoyo a las autoridades municipales a través del 911 para su intervención y conocer si había o no personas lesionadas.

Minutos después se presentaron los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes de inmediato comenzaron a realizar las investigaciones de los hechos, por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Sin embargo, las autoridades solicitaron el apoyo de una ambulancia para que los paramédicos revisaran al chofer del auto compacto y descartar posibles lesiones que podrían poner su vida en riesgo.

Noticia Destacada Tragedia en la carretera federal 307: Una mujer pierde la vida y dos terminan lesionados

Según testigos en la escena, el operador del tráiler circuló en exceso de velocidad en zona urbana, donde la gente cruza la avenida al ser zona comercial y paraderos de transporte público y del sector hotelero.

En tanto, los oficiales de Tránsito municipal luego de levantar los peritajes ordenaron el arrastre de ambos vehículos implicados en el accidente a un corralón autorizado para realizar las evacuaciones de los daños materiales y deslindar responsabilidades.