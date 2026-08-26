Syros Cats busca voluntarios para cuidar gatos en una isla griega con alojamiento incluido; abren inscripciones

¿Te imaginas despertar cada mañana en una isla griega, convivir con gatos rescatados y tener alojamiento incluido? Esta posibilidad será una realidad para quienes sean seleccionados por Syros Cats, una organización que prepara su programa de voluntariado para 2027.

El refugio se encuentra en Siros, una isla perteneciente al archipiélago de las Cícladas, en Grecia. El proyecto busca personas dispuestas a colaborar con el cuidado de felinos callejeros y rescatados durante una estancia que requiere compromiso y participación en las labores cotidianas del refugio.

¿Cuándo puedes solicitar el voluntariado?

Las personas interesadas en participar durante los primeros meses de 2027 podrán presentar su solicitud a partir del 1 de septiembre. Esta convocatoria corresponde al periodo comprendido entre enero y junio de 2027, mientras que las plazas para julio a diciembre se anunciarán posteriormente.

De acuerdo con la organización, las solicitudes para la segunda mitad del año estarán disponibles hasta noviembre de 2026. También se recomienda consultar sus redes sociales para conocer cambios, fechas y nuevos avisos relacionados con el programa.

¿Qué ofrece Syros Cats a los voluntarios?

Una de las principales ventajas del programa es que los participantes no tienen que pagar por determinados servicios básicos durante su estancia. El voluntariado incluye una habitación privada dentro de una vivienda compartida, por lo que cada persona cuenta con su propio espacio para descansar.

Además, el programa contempla desayuno diario y servicios básicos como agua, electricidad y wifi. De esta manera, los voluntarios tienen cubiertas algunas necesidades esenciales mientras colaboran con las actividades del refugio.

La estancia, sin embargo, no debe confundirse con unas vacaciones gratis. Quienes sean aceptados tendrán que participar activamente en las labores relacionadas con el cuidado de los gatos y adaptarse al funcionamiento cotidiano de la organización.

¿Cuánto tiempo debes quedarte?

El programa establece habitualmente una permanencia mínima de un mes. La organización considera este periodo necesario para que los voluntarios puedan familiarizarse con las rutinas, los animales y las responsabilidades que implica trabajar dentro del refugio.

Durante ese tiempo, los participantes tendrán la oportunidad de conocer una isla del Mediterráneo mientras contribuyen al bienestar de gatos que han sido rescatados o que vivían en las calles.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de aplicar?

Aunque el alojamiento y el desayuno forman parte de los beneficios, el voluntariado requiere tiempo, responsabilidad y disposición para cuidar animales. Por ello, no se trata simplemente de encontrar una forma de viajar sin pagar hospedaje.

La propuesta está especialmente dirigida a personas que tengan interés por los gatos y quieran dedicar parte de su estancia a una labor de apoyo. Antes de enviar la solicitud, es importante revisar las condiciones del programa y las actividades que deberán realizar los participantes.

Para quienes buscan una experiencia diferente, Syros Cats https://syroscats.com/ representa una oportunidad para combinar un viaje a Grecia con el apoyo a animales que necesitan atención. Las primeras solicitudes para 2027 comenzarán a recibirse el 1 de septiembre, por lo que los interesados deberán estar pendientes de la convocatoria.