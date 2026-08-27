Ninel Conde sufre accidente en ‘TOP CHEF VIP’; ¿cómo se encuentra la cantante?

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde sufrió un doloroso accidente mientras participaba en las grabaciones del reality show culinario ‘Top Chef VIP', transmitido por Telemundo. La intérprete compartió en sus redes sociales imágenes de sus lesiones, generando sorpresa entre sus seguidores.

La cantante mostró en sus plataformas digitales imágenes de fuertes quemaduras en ambas manos. El accidente tuvo lugar durante un desafío dentro del show, fue en este espacio que Ninel Conde tuvo su incidente y sorprendió a sus seguidores al mostrar las imágenes del daño en su piel.

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¿Cómo se encuentra Ninel Conde tras quemaduras?

El incidente ocurrió durante un desafío de alta presión en el programa. Según relató Ninel Conde, intentó manipular un sartén de hierro forjado al rojo vivo utilizando un trapo convencional en lugar de una manopla térmica. Sin embargo; la manipulación terminó en un terrible accidente.

Al deslizarse el pesado utensilio, por inercia intentó frenar su caída sujetándolo de golpe, lo que le provocó quemaduras directas en las palmas de ambas manos. Tras el percance, el equipo médico del set acudió de inmediato para brindarle los primeros auxilios y curaciones correspondientes.

A pesar de la pronta atención, "El Bombón Asesino" reconoció atravesar por un intenso malestar físico, asegurando que el agotamiento del concurso ya le está pasando factura. “El cansancio ya está haciendo estragos físicamente en mí. Hoy solo les pido una cosa: oren por mí, mis bebés”, escribió en sus plataformas oficiales.

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