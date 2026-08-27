Habitantes de diferentes municipios de Quintana Roo salen de sus hogares para presenciar el eclipse lunar

Cientos de familias del municipio de Benito Juárez salieron la noche de este jueves 27 de agosto de sus hogares para presenciar el eclipse lunar, un fenómeno natural que despertó asombro y curiosidad entre habitantes de distintas colonias, regiones y zonas de la ciudad.

Desde temprana hora de la noche, familias de diversas regiones de Cancún aprovecharon los espacios abiertos frente a sus viviendas, patios, calles y parques para observar el cielo. En algunas de las colonias más alejadas de la zona hotelera y en sectores considerados irregulares, vecinos se reunieron para contemplar la Luna y seguir paso a paso el desarrollo del fenómeno.

Niños, jóvenes y adultos permanecieron atentos al firmamento, algunos utilizando teléfonos celulares, cámaras y binoculares para intentar captar fotografías del eclipse. Para muchas familias, se trató de una oportunidad para salir de la rutina y compartir un momento especial con sus seres queridos.

El fenómeno también llevó a decenas de cancunenses hasta las playas, donde encontraron un escenario privilegiado para observar la Luna sobre el mar. Familias, parejas y grupos de amigos se instalaron en distintos puntos de la costa para disfrutar del espectáculo natural, mientras el cielo nocturno y el Caribe mexicano enmarcaban el momento.

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Sin embargo, el interés por el eclipse no se concentró únicamente en las zonas turísticas. En las regiones populares y colonias de Cancún, la escena se repitió: vecinos salieron de sus casas y se reunieron en calles y espacios abiertos para mirar hacia arriba, sorprendidos por el cambio en la apariencia de la Luna.

La emoción fue evidente entre los ciudadanos, quienes compartieron fotografías y comentarios sobre el fenómeno a través de sus teléfonos celulares. Algunos pequeños preguntaban a sus padres por qué la Luna cambiaba de aspecto, mientras los adultos explicaban lo que ocurría o simplemente disfrutaban del espectáculo.

La noche transcurrió con tranquilidad y sin mayores incidentes relacionados con las concentraciones de personas. Desde las zonas céntricas hasta las regiones y asentamientos más apartados del municipio, el eclipse logró captar la atención de los cancunenses.

Así, durante varias horas, las actividades cotidianas quedaron en segundo plano y miles de miradas se dirigieron hacia el cielo. Desde una vivienda en alguna región popular, una calle de colonia, un asentamiento irregular o frente al mar, los habitantes de Benito Juárez fueron testigos de un fenómeno que dejó asombrados a chicos y grandes.

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Más de una treintena de personas se reunieron esta noche en el parque central para observar el eclipse de luna.

El fenómeno astronómico se empezó a ver poco después de las 21:30 horas y a esa hora ya habían instalado en el parque, por el club de ciencia de la Universidad Intercultural Maya, los telescopios.

La gente, mayormente jóvenes, adultos y niños, al igual que mujeres, empezó a llegar al parque a las 22:00 horas.

Lo que no se escuchó en esta ciudad son los ruidos que se hacen con latas, cacerolas y matracas para asustar al monstruo qué, se cree se come a la luna, según la creencia maya.

Esa tradición que era de la gente maya mayor ya se está olvidando, pues ahora los jóvenes saben que los eclipses son fenómenos astronómicos provocados, en el caso de la luna, por colocarse la tierra entre el sol y la luna.