Donald Trump realiza último homenaje a Dolly Parton con un dibujo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió este 27 de agosto de 2026 un peculiar homenaje a la cantante de música country Dolly Parton, compartiendo una ilustración en sus redes sociales tras el fallecimiento de la icónica artista que falleció el pasado 25 de agosto.

La icónica estrella de country perdió la vida el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, la noticia conmocionó a Estados Unidos y fanáticos de todo el mundo, entre los que se encontraba Trump quién usó su red social, Truth Social, para señalar que mantendría la bandera de Estados Unidos a media asta en señal de luto.

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¿Cómo fue el dibujo de Donald Trump al lado de Dolly Parton?

El mandatario estadounidense publicó en su plataforma Truth Social un dibujo hiperrealista en el que aparece paseando junto a la cantante, mientras ella lo toma del brazo. La imagen fue compartida bajo el título "Donald Trump y Dolly Parton" como una muestra de afecto hacia la figura de la música.

La ilustración compartida por el presidente de Estados Unidos rápidamente ganó la atención de los usuarios que no tardaron en mostrar su apoyo con “me gustas”, reacción que superó los nueve mil en pocas horas; además de ser comentada por miles de usuarios que mostraron su apoyo.

Ilustración de Donald Trump y Dolly Parton. / Truth Social: @realDonaldTrump

El tributo se da a conocer tras la partida de Parton, la artista, ampliamente venerada en la cultura popular estadounidense por su legado musical y filantrópico, mantuvo a lo largo de su carrera una estricta postura de neutralidad política, evitando respaldar públicamente a mandatarios de cualquier partido.

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