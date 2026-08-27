Venados triunfa y deja en el campo a Mazorcudos, en juego de Playoffs de softbol nocturno en Hopelchén

En buen juego digno de playoffs, Venados del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén (Iteshop) dejó en el campo a los Mazorcudos al vencerlos 3-2, en acciones de la Liga Nocturna de Softbol Varonil “Puro Hopelchén”, y de paso los astados empataron la serie a un triunfo por bando.

Este juego se realizó en el estadio de la colonia Campo de Aviación de la ciudad de Hopelchén, que reunió a decenas de amantes al llamado “deporte de la pelota blanda”.

El pitcher ganador fue Luis Chan en toda la ruta, en tanto que la derrota fue para Carlos “Chupa” Valenzuela en labor de relevo al abridor Agustín Maas Miss, quién dejó el juego empatado en la séptima entrada.

Mazorcudos empató a dos carreras en la parte alta de la séptima tanda, cuando Miguel Pech se embasó con “Texas” al central, se robó la segunda y tercer base, y anotó la carrera de la igualada con flai de sacrificio de Jorge Koh al jardín izquierdo.

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Con la pizarra empatada a dos carreras, Venados tomó su último turno al bate ya sobre los envíos de Carlos Valenzuela quién “aplicó la grúa” a Agustín Maas el pitcher abridor de los Mazorcudos, y pese a tener buena velocidad en sus lanzamientos, entró descontrolado y dio bases por bolas a Daniel Chí y Adael Caamal, enseguida Gael Manzanero tocó la pelota para avanzar a sus compañeros.

Vino al bate el experimentado Antonio Díaz Galaz quién recibió la base intencional para llenar las bases, pues el equipo de Mazorcudos no quiso sorpresas y optó por otorgarle los “cuatro lanzamientos malos”.

Y con un out, se paró al bate Adal Uc Castañeda quién en cuenta llena de tres bolas y dos strikes rodó al campo corto, pero el short stop mazorcudo Miguel Pech pifió la pelota en su desesperación por sacar en home a Daniel Chí, la pelota se le escurrió y con error, el corredor de tercera base anotó la carrera del gane para poner la pizarra 3-2, para dejar tendidos en el campo a los Mazorcudos.

Con este triunfo, Venados empató la serie de playoffs a ganar dos de tres posibles encuentros, y será hasta la próxima semana cuando se defina al ganador de este compromiso que avanzará a la gran final.